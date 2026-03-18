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María Fernanda García, Ecuador, 2do lugar, LAPA, Sony World Photography Awards 2026
Ecuador se lleva el segundo lugar, LAPA, Sony World Photography Awards 2026María Fernanda García

Fotógrafa ecuatoriana se destaca en el Latin America Professional Award 2026

430.000 imágenes procedentes de 200 países participaron este año

Ecuador se posicionó entre los países ganadores en la séptima edición del Latin America Professional Award, con María Fernanda García obteniendo el segundo lugar por su serie Estudio sobre el vuelo, un proyecto que explora la relación entre un niño y su fascinación por las aves, incorporando la cosmovisión andina.

Este año recibieron más de 430.000 imágenes procedentes de 200 países y territorios para participar en las distintas categorías.

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El primer lugar fue para la mexicana Citlali Fabián con su serie Bilha, Historias de mis Hermanas, mientras que el tercer lugar correspondió al brasileño André Tezza por Estructuras cotidianas, que documenta supermercados de barrio en Curitiba y resalta su valor cultural y visual.

Premios para los ganadores

Los tres ganadores recibieron un viaje a Londres, equipo de fotografía de Sony y oportunidades para exhibir sus trabajos internacionalmente. Entre los finalistas se encuentran fotógrafos de Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina y Panamá.

En paralelo, se anunciaron los Latin America Regional Awards, donde el colombiano Juan Jacobo Castillo obtuvo el primer lugar, seguido por la mexicana Livier Miroslava Ultreras y el uruguayo Nicolás Aguiar.

Los ganadores de las categorías Estudiantil, Juvenil, Abierta y Profesional de los Sony World Photography Awards 2026 se darán a conocer el 16 de abril, y sus obras serán exhibidas en la Somerset House de Londres del 17 de abril al 4 de mayo.

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