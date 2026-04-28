Jennifer Pazmiño celebra doble acontecimiento familiar

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La exreina de belleza Jennifer Pazmiño contrajo matrimonio civil con el doctor Juan Ortega, padre de su hija Agustina. La ceremonia se llevó a cabo en el salón de eventos de la urbanización donde residen, en un ambiente íntimo junto a familiares y allegados. Ese mismo día, la niña recibió el sacramento del bautismo.

La pareja tiene previsto celebrar su boda religiosa el próximo mes en Punta Cana, República Dominicana, un destino al que varios invitados ya se preparan para viajar.

A través de sus redes sociales, ella ha compartido parte de los preparativos, incluida la elección de su traje de novia.

Sus hijos mayores

La también expresentadora estuvo casada anteriormente con Wladimir Vargas, padre de sus hijos mayores, Wladimir y Maximiliano. Su matrimonio se celebró en 2011 y finalizó en 2018. Para Juan Ortega, Agustina es su primera hija.

En una entrevista con EXPRESIONES, ella comentó que siempre ha deseado tener cuatro hijos.

Jennifer Pazmiño fue Miss Ecuador International 2008 y Miss Earth Air 2010. Actualmente se mantiene alejada de la televisión y de los certámenes de belleza, y trabaja para una marca de productos orientados al bienestar y la salud.

El 31 de diciembre pasado, la familia vivió un momento difícil: Agustina, que en mayo cumplirá dos años, fue mordida en el rostro por su perro, un golden retriever llamado Capri. La expresentadora de TV señaló que la mascota siempre fue sociable y cariñoso, aunque reconoció que cometió un error al no castrarlo a tiempo, una decisión que, según especialistas, puede influir en el comportamiento territorial de algunos machos.