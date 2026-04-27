Virginia Limongi admite que sí lanzó una indirecta

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La presentadora Virginia Limongi aseguró en sus redes sociales que no tiene razones para enviar indirectas, aunque admitió que sí lo ha hecho y que sus mensajes han sido malinterpretados.

“Mandé una y al que le caiga el guante, que se lo chante”, dijo. También afirmó que no entrará en polémicas ni dará aclaraciones para no perjudicar a terceros.

En la boca de todos...

Ha estado en el ojo del huracán por varios temas: su separación de Cezar Augusto, su salida de En contacto para participar en MasterChef Celebrity Ecuador, un supuesto vínculo sentimental con Daniel Reinoso y declaraciones en las que comentó que Gaby Díaz y Dora West fueron solo sus compañeras.

A esto se suman comentarios surgidos en Ecuavisa, donde trabajó y se dijo que no habría sido la primera opción para reemplazar a Alejandra Jaramillo, lugar que inicialmente se habría considerado para Valeria Gutiérrez, ni tampoco la principal candidata para MasterChef Celebrity Ecuador. Todo esto ha generado un constante cruce de versiones.

Aclaraciones de su excompañera

Recientemente, Dora West intervino en En contacto y señaló que Virginia dejó abiertas especulaciones al mencionar que alguien le debía dinero en el canal sin dar nombres.

Según explicó, en redes sociales se apuntó hacia Gaby Díaz, y cuestionó que nunca se aclarara públicamente que ellas no estaban involucradas.

Estas declaraciones se dieron luego de que Alejandra Jaramillo reclamara que una entrevista realizada en Los Hackers fue editada, eliminando la parte en la que hablaba positivamente de la exreina. Posteriormente, en En contacto se hicieron aclaraciones sobre este asunto que no convencieron.

La polémica en torno a Virginia parece continuar, especialmente ahora que Valeria Gutiérrez anuncia su participación en un nuevo segmento del programa, mientras la ex Miss Ecuador anticipa proyectos relacionados con moda y modelaje.