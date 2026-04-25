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Úrsula Strenge: Su hija Camila sigue en tratamiento y será operada otra vez

La intervención de la joven contempla la colocación de una prótesis que reemplazará un huesito del cráneo. Aún no hay fecha para la cirugía

Úrsula Strenge con sus hijas, Cristina, Ivanna y Camila.

Úrsula Strenge con sus hijas, Cristina, Ivanna y Camila.Instagram

Ingrid Balseca
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Ingrid Balseca

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Camila Nogales, hija de Úrsula Strenge, se someterá a una nueva cirugía en los próximos días. Así lo confirmó su madre.

“No tenemos aún una fecha exacta, porque estamos en valoraciones previas a la operación. Se le colocará una prótesis en su cabecita que reemplazará un huesito”, explicó la también psicóloga.

En noviembre de 2025, Camila cumplió 24 años. Un año antes, en noviembre de 2024, sufrió una trombosis venosa cerebral que la mantuvo incluso en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Sigue con sus terapias

Desde entonces, ha sido sometida a varias intervenciones, tras enfermar cuando residía en Quito.

Meses después, la familia se trasladó a Guayaquil, donde continúa con terapias físicas, motoras y neurológicas. Antes de ese cambio, optaron por un tratamiento alternativo basado en medicina regenerativa con células madre.

Úrsula mantiene la fe y la esperanza en la evolución de su hija y en los resultados de este nuevo procedimiento.

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