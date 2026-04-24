Eduardo 'Mosquito' Mosquera enfrenta un cáncer y recibe apoyo solidario

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El actor quiteño Eduardo ‘Mosquito’ Mosquera, de 68 años, se encuentra delicado de salud. Por este motivo, familiares y amigos han iniciado varias iniciativas solidarias para ayudarlo a cubrir sus gastos médicos.

Según su esposa, Lilian de la Cueva, a él “le diagnosticaron un cáncer agresivo en la zona abdominal y debe someterse a radioterapias en Solca, en la capital de la República. Ya le realizaron los exámenes y estamos a la espera de que nos indiquen cuándo iniciará el tratamiento”.

A través de las redes sociales se ha impulsado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos. Como parte de estas actividades, el próximo 5 de junio se ofrecerá un evento musical en el teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito. Este será uno de varios eventos organizados con el mismo fin, según indicó su pareja.

Recientemente, Mosquera fue homenajeado en la gala Valdivia Dorada, desarrollada en Guayaquil.

En la TV y en el teatro

El actor inició su carrera artística en 1981 y alcanzó gran reconocimiento por su papel del Cabo Mosquito en la serie Dejémonos de vainas, una comedia ecuatoriana de corte costumbrista emitida por Ecuavisa entre 1991 y 1999.

También participó en producciones como Ni en vivo ni en directo, Vivos, Superespías y Calle amores. En teatro, ha intervenido en obras como Qué badulaques, Piedras en sus bolsillos y Tempo Clown.

En cine, formó parte de la película Zuquillo Exprés (2010). Posteriormente, junto a Christoph Baumann, intervino en sketches de EnchufeTV, experiencia que lo llevó en 2019 a integrar el elenco de la película Dedicada a mi ex.

El actor alemán Baumann recordó que su amistad con Mosquera nació durante las grabaciones de Dejémonos de vainas. “Ahí comenzó nuestra amistad y, como muchos, estoy dispuesto a colaborar para su pronta recuperación”, expresó.