Valdivia Dorada llega a Guayaquil con alfombra roja y gala

Uniarte reconoce a actores, directores y guionistas en una ceremonia que se desarrollará el 31 de marzo

Adrián Avilés será el presentador de la alfombra roja.

Guayaquil será, por primera vez, sede de los reconocimientos Valdivia Dorada, organizados por Uniarte.

La gala se desarrollará el 31 de marzo en el Antiguo Club de la Unión, Centro Cultural Olmedo, ubicado en Av. Malecón y Olmedo.

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El evento reunirá a actores, directores, guionistas y creadores del país, con el objetivo de destacar a 13 figuras en tres categorías: trayectoria, hito audiovisual e impacto humano y artístico.

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Por la alfombra roja desfilarán Giovanna Andrade, Augusto Enríquez, Miriam Murillo, Juan Carlos Román, Pamela Sambrano, Samantha Grey, Joselyn Gallardo y Martha Ontaneda, quien recibirá Valdivia de Oro a la trayectoria. Desde Quito llegarán Christoph Baumann y Eduardo ‘Mosquito’ Mosquera.

Los galardonados...

La alfombra roja estará conducida por Adrián Avilés. La velada tendrá como anfitriones a David Reinoso e Hilda Saraguayo, mientras que las entrevistas backstage estarán a cargo de Danilo Esteves.

Entre los galardonados constan Lupe Machado, Juana Guarderas, Mélida Villavicencio, Isidro Murillo, Augusto Enríquez, Ernesto Landín, Gustavo Valle, Jorge Ulloa, Ana Cristina Barragán y Giovanna Andrade.

Además, se hará un homenaje In Memoriam. Familiares de Lucho Aguirre, Mimo Cava, Patricia Naranjo y Amparo Guillén recibirán un tributo a su legado en la pantalla.

La gala será transmitida a través de las redes sociales de Uniarte.

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