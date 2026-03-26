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Jorge Escobar
Jorge Escobar y su esposa.Instagram

Jorge Escobar a punto de revelar el sexo de su bebé

El comunicador y su esposa tendrán a su primer bebé. Ella tiene cuatro meses de embarazo

El presentador de noticias de RTS, Jorge Escobar, vivirá este fin de semana un momento especial junto a su esposa, Denisse Murillo: conocerán el sexo de su bebé. Ella tiene cuatro meses de embarazo y ha experimentado algunas molestias propias de esta etapa, como náuseas, mareos y pérdida de apetito, aunque también ha tenido antojos ocasionales, como helado o mango con sal.

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Él recuerda con emoción cómo recibió la noticia. Fue Denisse quien le entregó una pequeña caja con dos pruebas de embarazo positivas. “Fue una mezcla de emociones: grité, reí y lloré al mismo tiempo. Es una bendición en nuestras vidas”.

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Entre risas, agregó que, aunque se dice que los hombres también sienten antojos, en su caso solo ha tenido algo de ansiedad.

El nacimiento está previsto para el 15 de septiembre

La pareja espera con ilusión la llegada de su hijo o hija, y asegura que lo recibirá con el mismo amor, sin importar el sexo. Por ahora, ellos aún no han elegido el nombre. El nacimiento está previsto para el 15 de septiembre.

En 2023 la pareja se casó. Ellos se conocieron en enero de 2019 durante una cobertura a la que fue asignado Jorge.

Ella es relacionista pública. Además él es parte del espacio El Purgatorio, donde hace entrevistas y microinformativos.

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