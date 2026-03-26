Premios REM 2026 ya tienen fecha: estos son los nominados

Ya puedes votar en la categoría de 'Favoritos del público' en su web oficial

Mar Rendón en una de sus presentaciones en los Premios REM.

La música ecuatoriana vuelve a reunirse en una nueva edición de los Premios REM. La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) anunció que la gala se realizará el 15 de abril de 2026 en el Teatro Sánchez Aguilar, en Samborondón, con un enfoque en las canciones y artistas que tuvieron mayor presencia en radio y plataformas digitales durante 2025.

El evento llega a su quinta edición con más categorías y una lista de nominados más amplia. Entre los reconocimientos constan Artistas Más Escuchados en Radio y Plataformas, Canción del Año, Autor del Año, Artista Revelación, Trayectoria en Géneros Populares y Alternativo.

En las nominaciones destacan Jombriel, Jøtta, Alex Krack y Dayanara, con cinco menciones cada uno. También aparecen Alex Ponce y Mar Redón, con cuatro. A la lista se suman nombres como Mel Mourelle, Sama, Machaka, Gonzalo Ávila, Grupo Beren, Estamos Perdidos y Flix Pussy Cola.

Los artistas alternativos también tienen su espacio

En la categoría Alternativo figuran Luz Pinos, Camila Pérez, San Pedro Bonfim, Mauro Samaniego, Guanaco, La Madre Tirana, Jatun Mama, Sexores y Jazz the Roots. En Trayectoria en Géneros Populares están Margarita Lugue, Juanita Burbano, Segundo Rosero, Máximo Escaleras, Don Medardo y sus Players, Sahiro y Gerardo Morán.

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¿Cómo se escogen a los ganadores de los premios REM?

SAYCE señaló que los ganadores se definen mediante herramientas de medición que analizan el impacto en radio y plataformas digitales. A esto se suma el voto del público, que podrá participar entre el 23 de marzo y el 12 de abril a través de Instagram, con el hashtag #PremiosREM2026.

La gala se transmitirá en las plataformas digitales y redes sociales oficiales de SAYCE.

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