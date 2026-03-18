Lluvias dejan nuevos incidentes en Quito

La caída de un árbol y de un poste causó daños en una casa y en un taxi en Conocoto

Las intensas lluvias que afectan a Quito provocaron un incidente en la vía antigua a Conocoto, sector La Lorena, donde la caída de un árbol generó daños materiales y momentos de alarma entre los moradores.

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El árbol se desplomó sobre una vivienda, destruyendo parte de su cerramiento, y en su caída impactó un poste de energía eléctrica que terminó desprendiéndose. La estructura cayó a pocos metros de un taxi que circulaba por el lugar, dejando el vehículo atrapado entre las ramas y los cables.

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Víctor Yaguachi, propietario del taxi, relató que se encontraba junto a su hijo cuando ocurrió el hecho. Ambos resultaron ilesos. “Pudo ser fatal, el árbol y el poste cayeron muy cerca del vehículo”, señaló.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Quito, no se registraron personas heridas. Sin embargo, moradores del sector indicaron que desde hace dos años habían advertido sobre el deterioro de los árboles en la zona.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano informó que realizó una inspección técnica del arbolado para prevenir nuevos eventos similares.

Según datos del Municipio, hasta el 13 de marzo de 2026 se han registrado 322 incidentes relacionados con las lluvias, de los cuales 52 ocurrieron solo en marzo: 23 inundaciones, 13 movimientos en masa y 11 caídas de árboles.

Las autoridades aseguran mantener monitoreo constante en zonas críticas. La temporada invernal se extenderá al menos hasta mayo, mientras el cabildo ejecuta un plan de prevención con una inversión de 48,2 millones de dólares.

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