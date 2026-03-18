Quito y Santiago vuelven a conectarse con vuelos directos desde octubre 2026

El vuelo sin escalas permitirá reducir entre 1,5 y 3 horas los tiempos de viaje frente a rutas con conexión

La conexión aérea entre Ecuador y Chile vuelve a tomar impulso. Tras un tiempo fuera de operación, la ruta directa entre Quito y Santiago regresará al mapa desde octubre de 2026, en un movimiento que apunta tanto al turismo como a los viajes de negocios.

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El anuncio lo hicieron LATAM Airlines Group y el Ministerio de Transporte, como parte de una estrategia para reforzar la conectividad internacional del país. La ruta operará con cuatro frecuencias semanales y pondrá en el mercado unas 35.000 sillas al año.

Más allá de la cifra, el cambio clave está en el tiempo. Volar sin escalas permitirá a los pasajeros ahorrar entre una hora y media y tres horas frente a las rutas con conexión, una diferencia que puede inclinar decisiones, sobre todo en el segmento corporativo.

La operación se realizará con aviones Airbus A320neo, una flota más eficiente en consumo de combustible y con menores emisiones, en línea con la presión creciente sobre la industria aérea para reducir su impacto ambiental.

Uno de los principales hubs de la región

Pero el movimiento también tiene un componente estratégico. Santiago de Chile no solo es un destino final atractivo; funciona además como uno de los principales hubs de la región. Desde allí, los viajeros podrán conectar con más de medio centenar de destinos, especialmente en Sudamérica y rutas de largo alcance.

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Para Ecuador, recuperar esta conexión directa implica algo más que sumar vuelos. En un contexto en el que las aerolíneas ajustan rutas según demanda y rentabilidad, reabrir un enlace internacional suele interpretarse como una señal de confianza en el mercado.

La apuesta, sin embargo, llega en un momento en que el sector aéreo aún se reconfigura tras cambios en la demanda global y en los costos operativos. El desafío será sostener la ocupación de los vuelos y convertir esta ruta en una opción competitiva frente a otras alternativas con escala.

Por ahora, el retorno de Quito–Santiago vuelve a poner a la capital ecuatoriana en una ruta directa clave del Cono Sur, con la expectativa de dinamizar el flujo de pasajeros y reforzar la integración regional.

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