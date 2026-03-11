El trato de la inmunidad de González genera preocupación en la Asamblea

Oficialismo insiste en que Juan Andrés González debe responder a la justicia. Otros políticos ven la situación con inquietud

Samborondón. La Asamblea Nacional sesionó en la Universidad Ecotec, el miércoles 10 de marzo; los legisladores rechazan el accionar del titular del organismo.

Para varios asambleístas que no pertenecen al movimiento oficialista, la decisión de Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, sienta un mal precedente en el Legislativo. Los legisladores cuestionan que se haya levantado la inmunidad parlamentaria de Juan Andrés González, jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).

En la mañana del domingo 9 de marzo de 2026, Olsen publicó un video en sus redes sociales en el que anunció su decisión. En el mensaje señaló que resolvió suspender el tratamiento del pedido para levantar la inmunidad de González y que el legislador responda directamente ante la justicia.

El pedido debía ser votado por el Pleno en la sesión 075, realizada el jueves 5 de marzo. Sin embargo, esa jornada fue suspendida antes de que el tema se someta a resolución.

Críticas desde Pachakutik

A criterio de Alex Toapanta, asambleísta de Pachakutik, la decisión responde a que el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) no contaba con los votos suficientes. Según el legislador, el oficialismo “sabía que no tenía los votos necesarios para la destitución”.

Por ello, su organización política considera que la medida deja un precedente negativo dentro del Legislativo. A su juicio, con esta decisión se abre la puerta para que cualquier criterio, pensamiento o crítica de los legisladores pueda ser censurado o incluso judicializado.

Vulneración del principio democrático

Además, el asambleísta independiente Cristian Benavides sostiene que, de alguna manera, se vulnera el principio democrático. A su criterio, la convocatoria para que el Pleno vote no debía depender de si ADN tenía o no los votos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad de González.

El legislador advierte que esta decisión podría tener consecuencias en el futuro. Incluso señala que podría generar responsabilidades administrativas para quienes hoy integran la dirección de la Asamblea.

No puede haber doble resolución

Sobre todo, según Cecilia Baltazar, asambleísta por Pachakutik, porque “no puede haber doble resolución ni contradicción entre lo que decide el Pleno de la Asamblea Nacional y lo que resuelva su presidente”. A su criterio, las decisiones del titular del Legislativo no pueden contradecir lo ya resuelto por el Pleno. Recuerda que el 9 de febrero los legisladores ya se pronunciaron sobre este tema. En esa ocasión no existieron los votos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del asambleísta del correísmo.

Con ella coincide Benavides, quien señala que el Pleno ya se ha pronunciado “tres o cuatro ocasiones sobre la misma persona”. Por ello, considera que la postura del Legislativo ha sido clara frente a este caso.

El oficio de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el que se solicitaba autorizar el procesamiento de González, llegó a la Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2026. El plazo para emitir una respuesta venció el 7 de marzo pasado.

Defensa en el debate legislativo

Por otra parte, Benavides sostiene que los pronunciamientos de González se dieron en el calor del debate legislativo. A su criterio, “estos temas que se ventilan dentro del Pleno son parte de nuestras funciones, es cómo hablamos y cómo nos expresamos”, argumenta.

El legislador Toapanta ha observado que estas acciones tienen “dedicatoria”. Desde su punto de vista, algunos sectores han sido perseguidos políticamente, en especial el correísmo.

Por ello, añade que desde Pachakutik han decidido que sus declaraciones se apeguen estrictamente al derecho. También afirma que buscan evitar expresiones que puedan interpretarse como difamaciones.

Correístas no temen a ADN

En todo caso, la asambleísta correísta Jahiren Noriega afirma que no temen a otras acciones que pueda tomar ADN. “Miedo solo a Dios, decía mi abuelita. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, aclara. Noriega espera que la población “alce la voz”. Asimismo, que otras fuerzas políticas “tomen conciencia de la falta de democracia que estamos viviendo”.

Sin embargo, para Rosa Torres, asambleísta de ADN, la decisión envía un mensaje claro a la ciudadanía: “Al final del día, esto es un mensaje claro al ecuatoriano: nadie está por encima de la ley”. Asevera que la suspensión busca que sea la justicia la que analice el caso. Según Torres, allí se revisarán todos los elementos para determinar si a González le asiste o no la razón.

Motivo. El conflicto se remonta a las declaraciones que González dio el 10 de diciembre de 2025, cuando calificó a los miembros de ADN como “terroristas”.

Asambleístas opinan

"Creo que es evidente que entre las dos bancadas (ADN y RC) no hay una buena relación. Por eso, en este conflicto entre bloques al que no pertenezco, me mantengo independiente. En este tipo de rencillas, ellos no cuentan con mi respaldo": Cristian Benavides, legislador independiente.

“Al ecuatoriano hay que mirarle a la cara y decirle las cosas como son, con la verdad. Que él defienda su versión ante el sistema judicial, que es una función independiente, y que la investigación siga su curso. Nadie está por encima de la ley”: Rosa Torres, legisladora oficialista.

“El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sabía que no contaba con los votos necesarios y por eso decidió no convocar a la votación. Con ello se permitió que se aplique el silencio administrativo en contra de los derechos de Juan Andrés González”: Jahiren Noriega, asambleísta de la .Revolución ciudadana

“Como legisladores, tenemos la garantía constitucional de que los criterios que emitimos en el ejercicio de nuestras funciones sean protegidos y salvaguardados. No se trata solo de una postura del asambleísta, también es el sentir del electorado”: Alex Toapanta, legislador por Pachakutik.

