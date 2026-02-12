Asambleísta Juan Andrés González es suspendido 9 días por decisión del CAL

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió el miércoles 11 de febrero del 2026 suspender por nueve días sin remuneración al asambleísta Juan Andrés González Alvear, tras determinar que incurrió en una falta grave establecida en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

La medida fue aprobada con seis votos afirmativos luego de analizar una denuncia presentada por la asambleísta Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Según el expediente, González emitió el 10 de diciembre de 2025 expresiones consideradas ofensivas contra otros legisladores durante declaraciones brindadas en las instalaciones del Parlamento, las cuales fueron difundidas en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, además de las ofensas, el legislador lanzó acusaciones de corrupción, terrorismo y presunto “autotratado” contra el Gobierno y otras instituciones, sin sustento en procesos oficiales. Para el CAL, estas manifestaciones contravienen los deberes éticos y de respeto exigidos en el ejercicio legislativo.

Continúa la persecución política: me sancionan por fiscalizar, por investigar y por decir la verdad. A estas alturas, ya no me sorprenden las acciones de este gobierno dictatorial.



Me pregunto: ¿para qué sirve esto?, ¿en qué le suma al país? Es una verdadera payasada. ¿Hasta… pic.twitter.com/ON0upy4ZwE — Juan Andrés González Alvear (@JAGonzalvear) February 12, 2026

La resolución se fundamenta también en el artículo 7 del Reglamento para el Trámite de las Faltas Administrativas, que permite imponer sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta. La suspensión no será registrada como amonestación institucional al tratarse de una medida administrativa.

Respuesta del asambleísta Juan Andrés González

Tras conocerse la decisión, el asambleísta González rechazó la sanción y afirmó que se trata de un acto de persecución política en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter): “Continúa la persecución política: me sancionan por fiscalizar, por investigar y por decir la verdad. A estas alturas, ya no me sorprenden las acciones de este gobierno dictatorial.”

También añadió: “Me pregunto: ¿para qué sirve esto?, ¿en qué le suma al país? Es una verdadera payasada. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que respondan por los casos Porsche, Blasti, PROGEN, ATM, 93 hectáreas, hacienda San Luis, Galamedios? Por donde se lo mire, este gobierno está rodeado de hechos de corrupción.”

“Señores de ADN, si creen que con esto me van a callar, están muy equivocados. Esto no me debilita, me fortalece, porque sé que estoy del lado correcto de la historia. Seguiré diciéndoles sus verdades", aseveró González.

