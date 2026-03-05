Pablo Ramírez deja la ATM y asume la Dirección de Comunicación del Municipio

El Municipio de Guayaquil actualizó su portal este 5 de marzo de 2026. Pablo Ramírez figura como nuevo director

Pablo Ramírez es el nuevo director de Comunicación del Municipio de Guayaquil.

Pablo Ramírez Aristizábal es el nuevo director general de Comunicación Social, Prensa y Relaciones Públicas del Municipio de Guayaquil, confirmó EXPRESO este 5 de marzo de 2026.

La designación consta en la página oficial del Municipio, donde Ramírez ya aparece como titular de esta dependencia encargada de la comunicación institucional de la Alcaldía.

Hasta antes de este cambio, el cargo era ocupado por Cristian Moscoso, quien además desempeñó funciones dentro de la administración municipal en otras áreas de comunicación.

Moscoso también se ha desempeñado como director de Comunicación Social, Prensa y Publicidad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP).

En la página de la Alcaldía figura como director de Comunicación. Captura de pantalla

Pablo Ramírez, su paso por la ATM

Antes de asumir el cargo en el Municipio de Guayaquil, Pablo Ramírez se desempeñó como director de Comunicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, Ramírez ocupó esa función desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 4 de marzo de 2026.

Posteriormente, desde el 5 de marzo de 2026 figura como director general de Comunicación del Municipio de Guayaquil, según la información institucional actualizada.

La misión de la Dirección de Comunicación

La Dirección General de Comunicación Social, Prensa y Relaciones Públicas tiene como objetivo informar de manera veraz y oportuna a la ciudadanía sobre la gestión municipal.

Según la descripción institucional, su misión es difundir planes, proyectos y acciones del Municipio de Guayaquil mediante campañas informativas y educativas, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.

