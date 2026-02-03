Expreso
COMITE DE ETICA DENUNCIA CONTRA JUAN ANDRES GONZALEZ
El Comité de Ética de la Asamblea es presidido por Johnny Lavayen, de ADN.CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

Comité de Ética de la Asamblea recibió pruebas en denuncia contra legislador de la RC

La asambleísta de ADN, Ana Belén Tapia, acusa al asambleísta correísta Juan Andrés González de un presunto cobro de diezmos

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional recibió este 3 de febrero de 2026 las pruebas dentro de la denuncia que la legisladora de ADN, Ana Belén Tapia, presentó contra el asambleísta correísta Juan Andrés González, por un presunto caso de cobro de diezmos.

La mesa presidida por el legislador de ADN, Johnny Lavayen, recibió a los asambleístas Ana Belén Tapia y Juan Andrés González, quienes presentaron las pruebas de cargo y de descargo sobre el presunto caso de diezmos.

Asambleísta de ADN presentó testimonio de exasesor de González

Durante su intervención, la asambleísta Tapia señaló que su denuncia tiene como base la hecha por Hernán Robles, excolaborador del despacho del asambleísta Juan Andrés González, a quien se le habría exigido el pago de diezmos.

De acuerdo con la denuncia de Robles, que consta en el proceso en el Comité de Ética, el pago a González implicaba varios rubros como pasajes en transporte terrestre para viajar a la provincia de Loja, también para sus padres, cambio de aceite del vehículo y hasta la compra de medicinas.

Juan Andrés González descarta presunto caso de diezmo

El asambleísta Juan Andrés González, por su lado, indicó que las pruebas presentadas por Tapia le relevan de sus alegatos, porque en ningún caso los gastos realizados por el señor Robles pueden ser catalogados como diezmos y fueron devueltos oportunamente.

Ninguno de esos pagos se enmarca en la prohibición prevista en el numeral 4) del art. 163 de la LOFL”, dijo González, en referencia al articulado que hace referencia a la prohibición para los legisladores de percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas.

