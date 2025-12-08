Presos fuera de grupos vulnerables en la Constitución: ¿Qué piensa el correísmo?

El jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, Juan Andrés González, se pronunció sobre la propuesta

El oficialismo en la Asamblea Nacional presentó su primera enmienda después del revés electoral en la Consulta Popular 2025, ya que no pasó la pregunta sobre una convocatoria a una Asamblea Constituyente. Pero, en el trámite de dicha enmienda, necesitará los votos del correísmo.

De acuerdo con la Constitución, la enmienda por vía legislativa para modificaciones constitucionales deberá seguir un trámite que, además, incluye su paso por la Corte Constitucional.

Ese organismo deberá determinar si la vía planteada para la modificación es efectivamente la enmienda. En caso de recibir el visto bueno de la alta Corte, el proyecto regresará a la Asamblea para su tratamiento.

La misma se procesará en una comisión especial, pero además enfrentará dos debates. Entre la primera y segunda discusión deberá pasar un año. Es en el segundo debate, para su aprobación, que la ley exige la votación de la mayoría calificada del Pleno de la Asamblea; es decir, 101 votos.

Esa cantidad de voluntades es imposible de alcanzar sin que el correísmo participe. En el mejor de los casos, la mayoría coordinada por ADN cuenta con 86 votos, lo que le ha permitido aprobar iniciativas para las que se requiere la mayoría absoluta; o sea, 77 votos.

¿De qué se trata la enmienda del oficialismo?

La asambleísta de ADN Lucía Pozo plantea retirar a las personas privadas de libertad del apartado de la Constitución en el que también se habla de los grupos vulnerables y la atención como grupos prioritarios.

La propuesta de ADN implica varios cambios en los articulados. Primero, debería modificarse el artículo 35 de la Constitución para sacar de ahí a las personas privadas de libertad como parte de los grupos de atención prioritaria.

Según Pozo, lo referente a los presos pasaría al artículo 51. La asambleísta lo explicó así: “Lo que estamos haciendo es sacar del capitulado de derechos de personas y grupos vulnerables a los privados de libertad y se traslada al capitulado de derechos de protección. No hablamos de regresión sino de colocar cada derecho donde le corresponde”.

El bloque oficialista de ADN expuso el alcance de la enmienda que quiere impulsar sobre las personas privadas de libertad. Foto: Karina Defas/ Expreso

La posición de la bancada correísta

En principio, el correísmo en la Asamblea cuestiona la intención de ADN respecto a pasar reformas constitucionales después de haber perdido la Consulta Popular 2025. El jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, dijo que el Gobierno de Daniel Noboa no ha aprendido nada.

Sin embargo, no cerraron la puerta del todo para iniciativas como la última presentada por ADN. “Tenemos que analizar todo. Y si ahora, también se está despabilando el Gobierno, entonces tenemos que revisar”, dijo González.

El legislador recordó que, hasta el momento, no se ha concretado el diálogo ofrecido por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo. Pero insistió: “Si beneficia al pueblo ecuatoriano nosotros estaremos a la vanguardia de ese beneficio”.

Aunque, inmediatamente después, cuestionó la labor del oficialismo en el Legislativo. Dijo que presentaron seis proyectos económicos urgentes y con ninguno de ellos se ha solucionado el problema de la inseguridad en el país.

