Vega de la Cuadra, aspirante a dirigir la RC, dice que no hay correísmo sin Correa

En medio de crisis interna en Revolución Ciudadana, el único candidato con una intención formal, se alineó con Rafael Correa

A poco más de un mes de que el correísmo tenga su convención nacional, el movimiento político enfrenta una crisis y se definen las posturas. El único candidato con una aspiración expuesta formalmente a dirigir la Revolución Ciudadana, Felipe Vega de la Cuadra, dijo que no hay correísmo sin Rafael Correa.

La organización, cuyo máximo líder es el expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, se quedó durante la última semana sin una de sus figuras históricas: la actual prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

Su salida estuvo marcada por una pugna interna entre ella y la presidenta del movimiento, Luisa González. La misma escaló hasta una disputa con el mismo Correa, después de que Aguiñaga apareció en un encuentro con Lourdes Tibán, una férrea crítica del expresidente prófugo y actual prefecta de Cotopaxi.

Sin embargo, la crisis tenía un tema más de fondo. Aguiñaga, junto a los prefectos de Pichincha, Paola Pabón; de Manabí, Leonardo Orlando; de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, escribieron una carta en la que cuestionaban el actual liderazgo de la Revolución Ciudadana.

Dicha carta evidenció la existencia de dos posturas en conflicto a la interna: una más cercana a González y Correa, y otra que, al menos en los papeles, encabezaba Aguiñaga. Con su salida, parece haberse impuesto la primera.

¿Qué dijo Vega de la Cuadra?

Por ahora, Vega de la Cuadra parece el único interesado en movilizarse en busca de que su candidatura a dirigir la Revolución Ciudadana se concrete. Él se ha presentado en reuniones de las bases correístas y, en una de ellas, realizada durante la última semana, advirtió: “¿cómo se les ocurre pensar a alguien que tengamos un movimiento sin Correa? Correísmo sin Correa. ¡Qué disparate!”, señaló.

La salida de Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana marca un punto de inflexión en la estructura política del movimiento. Cortesía

El guiño de Rafael Correa

La posición de Vega de la Cuadra parece tener el visto bueno de Rafael Correa. El video fue expuesto por el portal La Historia. El líder de la Revolución Ciudadana tomó esa publicación y escribió: “Si pasquines atacan a Felipe es un buen síntoma”. A esa frase le agregó una imagen de un puño cerrado en señal de victoria.

Si pasquines como La Historia atacan a Felipe, es un buen síntoma✊🏼 https://t.co/bNYQsRjnmi — Rafael Correa (@MashiRafael) December 7, 2025

En el encuentro, Felipe Vega de la Cuadra también dijo que la militancia debe recuperar el orgullo de ser revolucionarios y correístas. “Tenemos que recuperar la capacidad revolucionaria de dar la cara”, señaló.

