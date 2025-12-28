Paula Véliz activa su proyecto social como Estrella de Octubre 2026

La reina inicia su labor social con proyectos que promueven el bienestar emocional y el empoderamiento femenino

Estrella de Octubre, Paula Véliz, durante uno de los talleres.

Paula Véliz, Estrella de Octubre, activa su proyecto social, una iniciativa que nace desde lo personal y que se consolida como parte de su labor como reina. Se trata de Bloom Club Guayaquil, un espacio creado para promover el bienestar emocional de mujeres mayores de 18 años a través de charlas motivacionales y talleres recreativos que inspiran, conectan y transforman.

De esta comunidad surge Estrellas con Propósito, un proyecto que ella impulsó incluso antes de convertirse en soberana, con el firme objetivo de brindar oportunidades a niñas que aman el arte y la belleza, pero que no siempre cuentan con los recursos necesarios para formarse y desarrollar su talento.

Se busca empoderar a niñas

“La iniciativa busca empoderar a niñas en situación de vulnerabilidad a través de experiencias formativas que fortalezcan su autoestima, creatividad y confianza, demostrando que los sueños pueden abrirse camino cuando existen espacios de apoyo y acompañamiento”, comenta Paula.

Como parte de este proyecto, se llevó a cabo un taller gratuito de automaquillaje, dirigido a 20 niñas de escasos recursos, quienes vivieron una experiencia de aprendizaje y autoestima. Además, cada participante recibió un kit de maquillaje.

Paula Véliz fue elegida Estrella de Octubre 2026 en una gala desarrollada por primera vez el pasado 15 de noviembre en la Concha Acústica del Parque Samanes, luego de que el SERCOP suspendiera temporalmente el evento previsto inicialmente para octubre.

La motivación de Paula para participar en Reina de Guayaquil surgió al conocer que no se trataba exclusivamente de un concurso de belleza, sino de un certamen cívico que busca representar a la mujer guayaquileña con vocación de servicio.

