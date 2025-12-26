Valeria Palma representará a Ecuador en el Reinado Internacional del Café 2026

La representante ecuatoriana viajará el 3 de enero a Colombia

El 2026 arranca con fuerza en el mundo de los certámenes de belleza. Nuestra representante, Valeria Palma, tiene las maletas casi listas para participar en Colombia en el Reinado Internacional del Café, que se llevará a cabo en enero dentro del marco de la legendaria Feria de Manizales.

Ella no ha dejado nada al azar y se prepara intensamente para destacar entre las 24 aspirantes que buscan el título de Embajadora del Café Mundial.

Para cumplir con las exigencias del certamen, lucirá trajes de baño de diseños creados por José Luis Fernández.

Por otro lado, para el esperado Desfile de la Macarena, la candidata llevará una pieza exclusiva de Anaku by Marllury Bonilla.

El traje típico

El plato fuerte será, sin duda, el traje típico diseñado por Carlos Aguilar. Bajo el nombre de ‘Recolectora de café, mujer trabajadora’, esta obra rinde homenaje a las campesinas ecuatorianas.

El atuendo incluye una falda amplia pintada a mano, un bustier artesanal elaborado con granos de café reales y detalles en piedras semipreciosas.

Actividades y preparación

Para sus actividades diarias, Valeria cuenta con un guardarropa firmado por Marjorie Andrade, María del Mar Proaño, Darwin Vaca y Marisol Montero. Pero la belleza no lo es todo; la técnica es clave. Por ello, ha perfeccionado su pasarela con Alberto Sánchez y mantiene su asesoría de imagen con Marco Tapia.

Durante más de una semana, la representante cumplirá con una apretada agenda. Desde los desfiles de Bienvenida, Carretas del Rocío y las Naciones, hasta el místico Desfile de la Macarena. Geraldine Duque Marín será la anfitriona.

