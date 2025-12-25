Carlos José Matamoros: "Invité a Dieter a mi boda, pero no a una transmisión en vivo"

El presentador está enojado con Dieter Hoffmann porque dice que se tomó atribuciones en su enlace sin autorización

Dieter Hoffmann, presentador de Fuull Farándula, fue testigo en la boda de Diana Carrera y Carlos José Matamoros, pero el enlace civil terminó generando una polémica.

El también presentador de Combate está molesto con Dieter, pues asegura que se tomó atribuciones sin previa autorización al transmitir la boda.

(Te invitamos a leer: El chef Jorge Rausch eligió España para cerrar el año y tomar un respiro profesional)

“Él dice que me lo comentó, pero mi cabeza estaba en el matrimonio. No recuerdo haber autorizado nada. Esto se conversa antes, no en el momento”, indica Carlos José. Añade que incluso una marca le ofreció dinero por la transmisión, pero la rechazó porque se trataba de un momento íntimo.

Cuenta regresiva para Carolina Sánchez: la chef ecuatoriana está a días de ser madre Leer más

“Yo lo invité para que haga una nota, no un show ni una transmisión en vivo de un evento ajeno”, afirma, dejando claro su malestar con el reportero.

Diana prefiere no involucrarse: “Ella se lleva bien con él y tampoco es experta en medios digitales, no sabe cómo se manejan estas cosas”.

La versión de Dieter

Por su parte, Dieter Hoffmann reconoce que pudo haber existido un malentendido. “Tal vez la comunicación no fue clara. Más allá de ser testigo, se nos dio la apertura para cubrir la boda. Si no fue así, ofrezco disculpas”, expresó.

El comunicador añadió que ahora las noticias se difunden de inmediato y no como antes, cuando se publicaban después.

“Les deseo lo mejor, se merecen ser felices. Diana es una amiga muy especial. Si existe un malestar, espero que se dé la oportunidad de conversar y aclarar. El diálogo ante todo”, concluyó.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!