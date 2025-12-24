Expreso
Carolina Sánchez.
Carolina Sánchez es parte del programa MasterChef.Instagram Carolina Sánchez

Cuenta regresiva para Carolina Sánchez: la chef ecuatoriana está a días de ser madre

La experta culinaria dará a luz a su hija en La Rioja, España

La chef Carolina Sánchez está a punto de convertirse en madre y la cuenta regresiva comenzó. “Ya pasamos la semana 38, estoy a días de conocer a mi chiquita (Alaia) y no puedo más de la emoción”, confesó la jueza de MasterChef Celebrity.

(Te invitamos a leer:  Emiliana Valdez y La Nena: una amistad que nació en Noticias de la mañana)

Mientras espera el gran momento, hizo una sesión de fotos en los paisajes invernales de La Rioja, donde luce su avanzado embarazo. En las imágenes aparece con un poncho de estilo andino. Desde que supo que sería mamá, ha compartido esta etapa con sus seguidores en redes sociales. El anuncio oficial de su embarazo lo hizo en julio pasado.

Cezar Augusto

Sarah Gabriela: "Vi esta oportunidad como una vitrina para mostrar mi talento"

Leer más

“Esta semana probablemente nacerá mi hija en Logroño, La Rioja, España”, comentó a EXPRESIONES.

Terminó grabaciones en Colombia

Es originaria de Cuenca, ciudad donde nació su amor por la gastronomía y donde se graduó en la carrera de Gastronomía en la universidad. Su preparación continuó fuera del país con un máster en Le Cordon Bleu, en Perú, y estudios en el Basque Culinary Center, en España.

En 2017, junto a su esposo, el chef Iñaki Murúa, fundó el restaurante Íkaro, en Logroño, logro que marcó un hito al convertirla en la primera chef ecuatoriana en obtener una estrella Michelin.

Desde 2019 forma parte del jurado de MasterChef Ecuador. En la actual edición del reality de Teleamazonas ha mostrado con orgullo su embarazo, imagen que se mantendrá hasta el final del programa, ya que el espacio fue grabado previamente en Colombia.

