19 de marzo en Ecuador: ¿qué se celebra y por qué es importante?

Este jueves es una fecha dónde se conmemora un evento a nivel mundial. Conoce cuál es

Para muchos en Ecuador el 19 de marzo es un día más del año. Sin embargo, hay una conmemoración que se celebran este día a nivel mundial y que aquí en nuestro país pasa un poco desapercibida. Pero esta ocasión se ha viralizado.

Es por eso que Diario EXPRESO te cuenta cuál es esa celebración y por qué es importantes a nivel mundial. De esa manera podrás anotarla en tu agenda para tenerla en cuenta en los próximos años.

¿Qué se celebra este 19 de marzo?

En realidad este jueves 19 de marzo se conmemora el nacimiento de San José, el padre de Jesús y esposo de María. Aunque es una celebración más religiosa, también se la utiliza para destacar la figura del hombre en la sociedad, aunque oficialmente el día del hombre es el 19 de noviembre.

Al Ecuador ser un país en su mayoría cristiano, esta tradición sigue viva y vigente. La iglesia Católica principalmente es la que festeja esta fecha en su tradición, no solo en nuestro país sino a nivel mundial en cada una de sus congregaciones.

En España el 19 de marzo se celebra el Día del Padre

Mientras que en España este día se utiliza ´para celebrar el día del Padre. Esta celebración también va ligada al nacimiento de San José y al ser un país tradicionalmente católica instauraron este festejo en honor al padre de Jesús.

Otra celebración este 19 de marzo

Este 19 de marzo también es oficialmente el Día Internacional del Artesano, que reconoce el trabajo de ellos y su aporte cultural.

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