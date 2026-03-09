La Velada del Año 6: cuándo es, en dónde y cómo ver gratis el evento de Ibai Llanos

Ibai Llanos lo volvió a hacer, paralizó el mundo de las redes sociales por la presentación de la Velada del Año VI. Este evento de boxeo, que nació como una broma, ha ido ganando popularidad con el paso de los años y en esta edición tendrá 10 combates, el mayor número de su historia.

El streamer español reveló todas las peleas en un coliseo en Barcelona, España. Trayendo sorpresas ya que no solo creadores de contenido participarán este año sino periodistas, cantantes, de todo un poco. Además, teniendo la misma cantidad de luchas femeninas que masculinas.

¿Cuáles son las peles de la Velada de año VI?

Ibai explicó que el orden en que se presentaron los combates no es el mismo que tendrá en el día del evento. Ya que eso se decidirá dependiendo del hype que tenga cada enfrentamiento desde hoy hasta el día en que se desarrolle el certamen. Por lo que la lista está en el mismo orden que fueron anunciados este lunes 9 de marzo. Los enfrentamientos son los siguientes:

Eduardo Aguirre vs Gastón Edul Fabiana Sevillano vs La Parce Clersss vs Natalia MX Lit Killah vs Kidd Keo Alondrissa vs Angie Velasco Gero Arias vs By Viruzz Rivers vs Roro Marta Díaz vs Tatiana Kaer Yo Soy Plex vs FernanFloo Illojuan vs The Grefg

¿Cuándo y dónde será la Velada del Año VI?

Este año el evento se realizará otra vez en la ciudad española de Sevilla. En el estadio La Cartuja, donde fue el año pasado, que tiene capacidad para 85.000 espectadores. Ibai explicó que repite el lugar por las facilidades de horario que tiene la ciudad. El día elegido es el 25 de julio, para que no se choque con el Mundial de fútbol que se disputará este año en Estados Unidos, Canadá y México.

Entradas agotadas

Durante la presentación de todos los combates se puso a la venta las entradas que se acabaron antes de que termine el show. Por lo que está seguro el lleno total en el escenario deportivo para ese día. Los precios iban desde los 30 euros, dependiendo de la zona que eligieras.

¿Dónde ver el evento gratis?

Ibai Llanos también anunció que si no alcanzaste entradas podrás ver el evento gratuito en su canal de Twitch oficial. Des esta manera seguirá todo el evento sin publicidad y al completo, sin la necesidad de tener que suscribirte al canal del español.

