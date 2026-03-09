Daniel Noboa asistirá a la posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile

Una comitiva de ministros y secretarios acompañará al presidente durante la posesión de Kast en Chile

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, participará en la ceremonia de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile. Según el decreto No. 324, se conformará una comitiva oficial que lo acompañará durante el viaje internacional. La delegación se desplazará entre el 10 y el 11 de marzo de 2026 para asistir al evento en Santiago.

El decreto establece que la comitiva estará integrada por ministerios, secretarías y entidades del Estado, quienes deberán actuar "en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial". Los gastos que genere este desplazamiento correrán por cuenta del presupuesto de la institución correspondiente.

Noboa fue autorizado a designar a los miembros de la comisión de servicios que lo acompañarán, en un acto que busca fortalecer las relaciones bilaterales con Chile. El decreto enfatiza que la comisión actuará bajo la supervisión de la Secretaría General de la Administración Pública.

Comisión oficial acompañará a Noboa a Chile

El decreto indica que la comitiva tendrá la responsabilidad de asistir al presidente durante su estadía y cumplir con la agenda oficial. Además, aclara que "los viáticos y demás gastos que genere este desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva".

La disposición busca garantizar que la representación ecuatoriana en la ceremonia de Kast sea completa y organizada. Esta visita se enmarca dentro del artículo 141 de la Constitución ecuatoriana, que establece que el presidente debe comunicar a la Asamblea Nacional su ausencia del país y las razones de la misma.

El decreto fue firmado por Noboa el 9 de marzo de 2026 en la ciudad de Guayaquil y entra en vigencia a partir de su suscripción, según lo dispuesto en la sección de disposición general.

Reforzando lazos bilaterales con Chile

La visita de Noboa a Chile es un gesto diplomático que busca fortalecer los vínculos entre ambos países. "Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República [...] dirigir la administración pública en forma determinada y expedir los decretos de ejecución", se cita textualmente en el decreto.

El viaje oficial se llevará a cabo con todos los recursos necesarios para asegurar la logística, la seguridad y la representación de Ecuador en un acto internacional clave. La delegación se espera que participe en diferentes encuentros protocolares durante la ceremonia de posesión.

