Kast pone fin al traspaso con Boric y acusa "falta de información y transparencia"

El presidente electo acusa al mandatario saliente de mentir sobre el proyecto del cable entre China y Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (c), habla en una rueda de prensa este martes, en Santiago de Chile (Chile).

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin este martes 3 de marzo de 2026 al proceso de traspaso iniciado en diciembre con el mandatario saliente, Gabriel Boric, tras la suspensión abrupta, esta mañana, de la reunión entre ambos en medio de acusaciones cruzadas por falta de transparencia y por supuestamente mentir sobre el proyecto del cable entre China y Chile.

RELACIONADAS Ambientalistas presionan al Parlamento de Chile para aprobar ley de incendios

"No confiamos en la información que se nos está entregando", señaló Kast en una rueda de prensa que convocó tras cancelar la última reunión de traspaso entre ambas Administraciones, que debía abordar el polémico proyecto del cable submarino.

"La suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a un proceso de traspaso que iniciamos de la mejor manera, poniendo todas las facilidades nuestras para recibir información", explicó Kast, quien luego aseguró que su equipo encontró "falta de información" y "falta de transparencia" en distintos ministerios y reparticiones donde, recalcó, "nos dicen que todo está bien".

La cita culminó de forma repentina, luego de que conversaron poco más de veinte minutos en La Moneda (sede de gobierno).

Boric aseguró, visiblemente molesto en un punto de prensa, que el líder ultraderechista le pidió retirar sus declaraciones, en las que afirmó haber hablado con él sobre el proyecto del cable "semanas antes de que fuera una polémica".

Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos.



Chile… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 3, 2026

Una aclaración para evitar dudas

El mandatario dijo que se negó a hacerlo "porque es falso", tras lo cual —según él— Kast "decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran".

EE.UU. sanciona a tres funcionarios chilenos y les revoca la visa Leer más

La versión de Kast señala que solicitó a Boric "una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó" el 18 de febrero, cuando ambos mantuvieron una conversación telefónica sobre el controvertido proyecto del cable chino.

La llamada ocurrió dos días antes de que la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, revocara las visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno, entre ellos, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras acusarlos de "socavar la seguridad regional".

Kast, quien admitió que esa llamada se realizó, precisó que se trató "más de enunciados" que de "información" y cuestionó la falta de transparencia en una "materia de interés estratégico" durante la reunión bilateral entre los ministros de Transportes y Telecomunicaciones de ambas administraciones.

Kast y Boric se han reunido en tres ocasiones durante el proceso de transición, iniciado el 15 de diciembre, un día después del triunfo electoral de Kast, siempre en un tono cordial. Ambos también comparecieron juntos, de manera inédita y como gesto de unidad, tras los megaincendios que dejaron al menos 21 fallecidos en la zona centro-sur del país. Asimismo, el traspaso entre los distintos ministros se desarrolló en buenos términos.

Sin embargo, el episodio de hoy abre un nuevo escenario en las relaciones entre ambos, a ocho días del cambio de poder.

"Nos vamos a seguir preparando, trabajando en lo que va a ser la recepción del Gobierno", señaló Kast, quien detalló que solicitó a su equipo que comience "a organizar" y a "recopilar la información".

Minutos después de la comparecencia, Boric publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó que Kast "empañara" con su decisión "la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando" y reiteró su disposición de continuar con las conversaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!