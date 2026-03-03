Contraflujo en el túnel Guayasamín se amplía en la tarde: conoce el horario

La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció ajustes en la circulación del túnel Guayasamín

Desde las 20:00 hasta las 06:30 el carril central permanecerá cerrado.

Quienes circulan a diario por el túnel Guayasamín deberán reorganizar sus tiempos. Desde el lunes 9 de marzo de 2026 entrarán en vigencia nuevos horarios para el uso del carril central y también se ampliará el tiempo de funcionamiento del contraflujo en las tardes.

La medida fue anunciada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y se aplicará todos los días, incluidos fines de semana y feriados.

Así funcionará el carril central

El carril central cambiará de sentido según la hora del día:

- Valle – Quito: de 06:30 a 12:00

- Quito – Valle: de 12:00 a 20:00

Desde las 20:00 hasta las 06:30 el carril permanecerá cerrado.

Contraflujo entre semana

De lunes a viernes también operará el contraflujo en los horarios de mayor carga vehicular:

Valle – Quito: de 07:00 a 08:30

Quito – Valle: de 16:00 a 19:30

El ajuste busca aliviar la congestión que se forma en las horas pico, especialmente en el trayecto que conecta el centro-norte de Quito con Cumbayá y Tumbaco.

Agentes civiles de tránsito de la AMT estarán en el sector para coordinar la circulación y evitar contratiempos. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos y estar atentos a posibles novedades que se informarán a través de canales oficiales.

Costos del peaje Guayasamín

Desde noviembre del 2024, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que regula el cobro de una tasa de 0,60 centavos de dólar para ómnibus de dos ejes y de 0,15, centavos de dólar para motocicletas que transiten por el túnel Oswaldo Guayasamín. La tarifa para vehículos livianos se mantiene en 0,40 centavos de dólar.

Los recursos recaudados por el uso del peaje se destinan exclusivamente a los gastos de operación y al mantenimiento de la infraestructura vial, que abarca 22 kilómetros, desde la Plaza Argentina hasta la Y de Pifo.

