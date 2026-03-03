Vacunación contra la influenza se amplía en Ecuador: ¿quiénes deben acudir?

El Ministerio de Salud Pública (MSP) extendió por 60 días más la campaña nacional de inmunización contra la influenza en Ecuador, en cumplimiento del Decreto Presidencial Nº 310, según informó la entidad en un boletín oficial. La jornada se mantiene activa a escala nacional ante el incremento de infecciones respiratorias agudas durante la temporada invernal. De acuerdo con la cartera de Estado, la medida busca reforzar la protección en los grupos de riesgo. La campaña continuará operativa hasta finales de mayo de 2026.

Con base en el último análisis epidemiológico difundido por el MSP, se registra una mayor circulación de virus respiratorios en el país. La institución señala que este escenario obliga a fortalecer la cobertura en la población objetivo. El reporte técnico advierte sobre la vulnerabilidad de ciertos grupos frente a complicaciones asociadas a la influenza. Por ello, se decidió ampliar el plazo de vacunación.

La autoridad sanitaria detalló que la finalidad es reducir la morbimortalidad vinculada a la influenza y garantizar el uso eficiente de los biológicos disponibles. En el comunicado se explica que se busca administrar de forma total y segura las dosis distribuidas en cada provincia. Además, se recalca la importancia de evitar hospitalizaciones por cuadros graves. La vacunación es presentada como la principal herramienta preventiva.

Campaña de vacunación contra la influenza en Ecuador: inversión y cobertura

Según datos oficiales del MSP, la institución invirtió $11,6 millones en la adquisición de 4,5 millones de dosis. El balance difundido por la entidad indica que hasta ahora se han aplicado 2,9 millones de vacunas. Guayas, Pichincha y Manabí figuran como las provincias con mayor número de personas inmunizadas. Las cifras forman parte del informe de seguimiento de la campaña.

El Ministerio precisó que las dosis están disponibles de forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales de la red pública. La cartera de Estado definió como grupos prioritarios a niños desde seis meses hasta los cinco años, 11 meses y 29 días. También incluye a adultos mayores de 65 años y mujeres embarazadas, sin importar el trimestre de gestación. El acceso se mantiene abierto en todo el territorio nacional.

En el listado difundido por el MSP constan personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, VIH o cáncer. Se suman personas con discapacidad y sus cuidadores, Personas Privadas de Libertad (PPL) y trabajadores de la salud. Asimismo, están contemplados empleados de centros de cuidado infantil y trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos. La autoridad reiteró que el biológico no tiene costo.

Grupos prioritarios y acciones en territorio ante el invierno

De acuerdo con la planificación anunciada por el Ministerio, en territorio se intensificarán acciones de prevención y promoción de la salud. El boletín oficial señala que se reforzarán prácticas como:

El lavado frecuente de manos.

El uso de alcohol gel.

También se recomienda precaución en espacios con alta concentración de personas.

El MSP informó que los equipos técnicos provinciales deberán garantizar el cumplimiento de las metas programadas. La institución indicó que se actualizará la microplanificación operativa para optimizar la cobertura. Además, se fortalecerán estrategias extramurales y de microconcentración. El propósito es ampliar el alcance hacia la población priorizada.

En el comunicado se establece que las brigadas ejecutarán barridos, búsqueda activa y acciones focalizadas conforme a lineamientos técnicos nacionales. La meta institucional es asegurar la administración efectiva del 100 % de las dosis asignadas. La ampliación de la campaña responde al contexto epidemiológico actual descrito por la autoridad sanitaria.

