MSP impulsa campaña de vacunación: calendario, refuerzos y puntos de atención

El calendario incluye dosis desde el nacimiento hasta la adultez, con refuerzos clave para prevenir enfermedades graves

El Gobierno del Ecuador impulsa el esquema regular de vacunación a escala nacional con apoyo del MSP, Unicef y OPS/OMS. La iniciativa está dirigida a proteger la salud de niños, niñas y grupos prioritarios mediante un calendario que inicia desde las primeras horas de vida. El esquema contempla vacunas obligatorias y gratuitas aplicadas según edad y condición de riesgo.

RELACIONADAS Clínica Guayaquil dejará de atender pacientes del MSP por deudas y falta de crédito

El objetivo es prevenir enfermedades graves y evitar brotes que ya han reaparecido en la región. El esquema comienza desde el nacimiento con la aplicación de la vacuna BCG contra la meningitis tuberculosa. También se administra la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 24 horas de vida, en casos específicos por antecedente materno. Estas dosis iniciales buscan proteger al recién nacido en su etapa más vulnerable.

¿Por qué es importante?

La cobertura temprana reduce el riesgo de infecciones severas y complicaciones a largo plazo. A los dos meses se incorporan vacunas clave como rotavirus, hexavalente y neumococo. Estas protegen contra diarreas graves, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis y neumonía. El esquema se refuerza a los cuatro y seis meses con nuevas dosis de estas vacunas. La influenza estacional también forma parte del calendario en esta etapa.

Esquema de vacunación infantil en Ecuador: protección desde el nacimiento

Entre los 12 y 23 meses se aplican vacunas fundamentales para evitar brotes epidémicos.

A los 12 meses corresponde la dosis contra fiebre amarilla y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

A los 15 meses se administra la vacuna contra la varicela.

A los 18 meses se refuerzan hexavalente, polio y la segunda dosis de SRP.

En la etapa de niñez, a los cinco años, se aplican refuerzos contra difteria, tosferina y tétanos.También se refuerza la protección contra la poliomielitis. A los nueve años, niñas y niños reciben la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta dosis busca prevenir cánceres asociados al VPH en la adultez.

Durante la adolescencia, a los 15 años, se administra el refuerzo contra difteria y tétanos. Este refuerzo mantiene la protección adquirida en la infancia. La continuidad del esquema es clave para evitar la pérdida de inmunidad. Las autoridades sanitarias recomiendan no omitir estas dosis.

Vacunas en adolescencia y niñez: refuerzos que evitan pérdidas de inmunidad

Hospital Eugenio Espejo responde al plantón por sueldos pendientes de trabajadores Leer más

El esquema también incluye vacunación para adultos y grupos de riesgo. Las mujeres embarazadas reciben refuerzos contra tétanos y difteria, además de la vacuna Tdap. Esta protege contra tosferina y reduce riesgos para el recién nacido. La aplicación depende del antecedente vacunal de cada persona.

Personas privadas de libertad, personal de salud y quienes viven con VIH acceden a vacunas específicas. Entre ellas constan hepatitis B, sarampión-rubéola y fiebre amarilla según riesgo. Los viajeros también deben completar esquemas antes de desplazarse a zonas endémicas. La vacunación se ajusta al historial clínico individual.

Adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas reciben la vacuna contra influenza estacional. Esta protección busca reducir hospitalizaciones y muertes prevenibles. El esquema incluye además la vacunación contra COVID-19 para quienes no tengan dosis previas. La estrategia prioriza a quienes no accedieron a vacunas en etapas anteriores.

¿Dónde acudir para recibir la vacunación?

En la sección centros de vacunación más cercanos de la página del Ministerio de Salud, se detalla la ubicación de los establecimientos habilitados. La información permite identificar puntos de atención por provincia y cantón en todo el país, además de los horarios de atención.

Vacunación en adultos y grupos de riesgo: una deuda que aún se puede saldar

La campaña es de carácter interinstitucional y se ejecuta a través de la red pública de salud. El esquema regular de vacunación es gratuito y obligatorio en Ecuador. Las autoridades insisten en que postergar dosis expone a niños y adultos a enfermedades erradicables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!