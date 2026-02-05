Clínica Guayaquil dejará de atender pacientes del MSP por deudas y falta de crédito

La Clínica Guayaquil anunció que dejará de atender a pacientes derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) debido a deudas acumuladas, falta de pagos y pérdida de crédito con proveedores, una decisión expuesta por su director, el doctor Robert Gilbert Febres Cordero, en un mensaje dirigido a asesores de la Vicepresidencia de la República, en Guayaquil.

El pronunciamiento del médico detalla que la institución atraviesa una crisis financiera severa que impide continuar con la atención de pacientes del sistema público, especialmente en procedimientos de alta complejidad que requieren insumos costosos y financiamiento constante para su ejecución.

En su comunicación, Febres Cordero reconoce que la medida resulta dolorosa para el personal médico y administrativo, pero sostiene que la situación se volvió insostenible tras la acumulación de obligaciones económicas que derivaron incluso en procesos judiciales con proveedores.

Deudas con proveedores y cirugías complejas sin respaldo financiero

“El lamento no poder seguir atendiendo pacientes del MSP, es muy penoso para nosotros”, expresó el doctor Robert Gilbert Febres Cordero, al explicar que la clínica enfrenta juicios por deudas pendientes y que los atrasos en los pagos afectaron directamente su capacidad operativa diaria.

El médico reveló que la crisis financiera llegó a un nivel personal. “Vendí hoy mi apartamento para abonarlo como deuda a un proveedor”, señaló, al describir los esfuerzos realizados para cumplir compromisos económicos derivados de la atención médica prestada anteriormente a pacientes del sector público.

Según el director, uno de los principales obstáculos es el alto costo de las cirugías complejas que realiza la clínica, las cuales requieren insumos especializados. A esto se suma la pérdida de crédito con proveedores, situación que limita la compra de materiales médicos esenciales.

Ante este pronunciamiento, EXPRESO consultó al Ministerio de Salud Pública sobre la suspensión de la atención a pacientes del MSP anunciada por la Clínica Guayaquil; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial.

