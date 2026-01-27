Hospital Eugenio Espejo responde al plantón por sueldos pendientes de trabajadores

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) de Quito respondió oficialmente al plantón realizado por trabajadores de limpieza que denunciaron atrasos en sus salarios y otros beneficios legales. Según la institución, se registró la presencia de empleados preocupados por el incumplimiento de obligaciones laborales por parte de la empresa contratista.

En su comunicado, el hospital aclaró que se encuentra al día con los pagos a la empresa externa, que es la única responsable del salario y demás beneficios de los colaboradores. La casa de salud enfatizó que mantiene una relación contractual con la empresa y no directamente con los trabajadores de limpieza.

En contraste los trabajadores señalaron: “Nos deben dos meses de sueldo, nos deben un proporcional del mes de noviembre”. Quienes aseguraron que la situación impacta a 110 personas con turnos rotativos, incluso durante feriados.

Empresa externa y responsabilidad salarial de los trabajadores del HEEE

Los empleados solicitaron la intervención del gerente del hospital para que se exhorte a la empresa contratista a cumplir con sus responsabilidades legales y contractuales. “Estamos feriados todos los días y nos pagan el mismo sueldo”, detalló una de las trabajadoras durante la protesta.

Por su parte lLa administración hospitalaria se reunió con representantes de la empresa y con los empleados para llegar a acuerdos entre las partes, siguiendo principios de diálogo, legalidad y respeto a los derechos laborales. “Las planillas de nuestro seguro están para no podemos hacernos atender”, añadió otra trabajadora, evidenciando la afectación directa a su cobertura médica.

Según el hospital, la atención a pacientes y las actividades asistenciales no se vieron afectadas, "garantizando la continuidad y calidad de los servicios de salud durante el conflicto laboral".

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/cDD3qU1RJx — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) January 26, 2026

