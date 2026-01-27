Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Gerente del Hospital Eugenio Espejo, Carlos Ventimilla
Carlos Ventimilla, gerente del Hospital Eugenio Espejo, institución que emitió una declaración tras el plantón de los trabajadores.Cortesía

Hospital Eugenio Espejo responde al plantón por sueldos pendientes de trabajadores

110 trabajadores de limpieza denunciaron retrasos de hasta dos meses y problemas con seguros médicos

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) de Quito respondió oficialmente al plantón realizado por trabajadores de limpieza que denunciaron atrasos en sus salarios y otros beneficios legales. Según la institución, se registró la presencia de empleados preocupados por el incumplimiento de obligaciones laborales por parte de la empresa contratista.

RELACIONADAS

En su comunicado, el hospital aclaró que se encuentra al día con los pagos a la empresa externa, que es la única responsable del salario y demás beneficios de los colaboradores. La casa de salud enfatizó que mantiene una relación contractual con la empresa y no directamente con los trabajadores de limpieza.

En contraste los trabajadores señalaron: “Nos deben dos meses de sueldo, nos deben un proporcional del mes de noviembre”. Quienes aseguraron que la situación impacta a 110 personas con turnos rotativos, incluso durante feriados.

Empresa externa y responsabilidad salarial de los trabajadores del HEEE

Nueva reforma al Sercop en abastecimiento de medicinas

Nueva reforma al Sercop promete medicinas, pero expertos advierten fallas claves

Leer más

Los empleados solicitaron la intervención del gerente del hospital para que se exhorte a la empresa contratista a cumplir con sus responsabilidades legales y contractuales. “Estamos feriados todos los días y nos pagan el mismo sueldo”, detalló una de las trabajadoras durante la protesta.

Por su parte lLa administración hospitalaria se reunió con representantes de la empresa y con los empleados para llegar a acuerdos entre las partes, siguiendo principios de diálogo, legalidad y respeto a los derechos laborales. “Las planillas de nuestro seguro están para no podemos hacernos atender”, añadió otra trabajadora, evidenciando la afectación directa a su cobertura médica.

Según el hospital, la atención a pacientes y las actividades asistenciales no se vieron afectadas, "garantizando la continuidad y calidad de los servicios de salud durante el conflicto laboral".

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Francia, a un paso de prohibir redes sociales a menores de 15 años

  2. México evalúa invitación de Trump para integrarse a su Junta de Paz

  3. Masacre en Playas deja cinco muertos y cuatro heridos: Víctimas eran comerciantes

  4. Will Smith pudo morir en el Polo Norte: Esto fue lo que sucedió

  5. Confesiones íntimas de Gigi Mieles: “Dar ‘cringe’ es mi talento”

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. Educación anuncia el calendario escolar 2026: fechas de inicio y cierre de clases

  3. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  4. Chorrillano Palacios llena de elogios a Ecuador y advierte: el recambio será clave

  5. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

Te recomendamos