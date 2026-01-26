Hospital Eugenio Espejo: trabajadores denuncian pagos atrasados y falta de limpieza

Trabajadores del Hospital Eugenio Espejo denunciaron que la empresa para la que laboran les adeuda dos meses de sueldo y un proporcional de noviembre. “Nos deben dos meses de sueldo, nos deben un proporcional del mes de noviembre”, afirmó uno de los empleados.

Según explicaron, la situación afecta a 110 trabajadores que realizan turnos rotativos todos los días, incluyendo feriados. “Estamos feriados todos los días y nos pagan el mismo sueldo”, precisó una de las trabajadoras.

Además, señalaron que no se les han entregado los pagos de décimos ni los días feriados trabajados. La falta de pagos también les impide acceder a los seguros médicos. “Las planillas de nuestro seguro están para no podemos hacernos atender”, añadió otra trabajadora.

Turnos rotativos y condiciones críticas

Los empleados llevan entre tres y cinco años trabajando en el hospital, atendiendo a pacientes sin recibir un pago justo ni beneficios completos. “Yo llevo trabajando ya cinco años aquí… la mayoría tenemos casi 5, 3, 4 años”, detalló una trabajadora.

A pesar de la antigüedad, la empresa no les da la cara y solo envía comunicados sin soluciones. “No nos dan la cara. Solo nos manda comunicados”, indicó otro empleado.

La situación ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes aseguran que no pueden cubrir necesidades básicas de sus familias. “Mis hijos están sin comer y cómo va a ser posible que no nos paguen”, lamentó una madre de hogar.

Falta de limpieza y condiciones de trabajo

Además de los pagos atrasados, los empleados denunciaron problemas de limpieza en las instalaciones. Esta situación afecta la atención y la seguridad sanitaria dentro del hospital.

Los trabajadores aseguran que la acumulación de tareas sin un pago adecuado ha generado tensión y descontento. “Estamos sin pago y el seguro no nos están pagando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer atender a nuestros hijos?”, cuestionó una de las empleadas.

El reclamo de los trabajadores pone en evidencia la necesidad de una revisión urgente de las condiciones laborales en la institución y la supervisión de las empresas contratistas.

