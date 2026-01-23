Dengue en Ecuador: vicepresidenta Pinto lanza plan preventivo y minga comunitaria

Se intervendrán 1.532 localidades críticas que concentraron el 40% de los casos en 2025

La vicepresidenta María José Pinto presentó el plan para frenar el dengue junto a sus viceministros

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), presentó el Plan Nacional contra el Dengue y la "Gran Minga Comunitaria" 2026. La iniciativa busca fortalecer las acciones de control vectorial y prevenir brotes en zonas de mayor riesgo del país.

En Quito, la vicepresidenta María José Pinto y encargada de la cartera de Salud anunció que la estrategia se centra en la prevención anticipada. “Un país que se cuida y se protege a tiempo está libre de dengue”, afirmó durante la rueda de prensa. El plan se basa en un análisis de la situación epidemiológica de 2025, identificando parroquias críticas que, aunque representan solo el 2% del territorio, concentraron el 40% de los casos.

Zonas priorizadas y fases del plan

En total, se intervendrán 1.532 localidades, principalmente en provincias como Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Napo, El Oro, Pastaza y Manabí. La acción se desarrollará en dos etapas: Prevención y Preparación, y Respuesta ante casos y brotes si es necesario.

“El Plan está conformado principalmente en la prevención de la enfermedad y en la educomunicación en territorio”, explicó el viceministro Andrés Carrazco. La meta es interrumpir la transmisión del virus y reducir la letalidad.

Las medidas incluyen determinar los barrios con mayor incidencia histórica, asegurar infraestructura y suministros, y ejecutar acciones preventivas antes de la fase de mayor contagio.

La "Gran Minga Comunitaria" como pilar preventivo

La "Gran Minga Comunitaria" busca la participación activa de líderes barriales y comités locales de salud. Su objetivo es eliminar criaderos de mosquitos y fortalecer la prevención en conjunto con los GAD y otras instituciones del Estado. Durante esta fase, se implementarán seis líneas estratégicas:

Monitoreo del vector.

Reporte oportuno de casos.

Eliminación física y química de criaderos.

Promoción de la salud y sensibilización comunitaria.

Fortalecimiento de laboratorios.

Tratamiento.

“La misión es disminuir tanto la incidencia de casos graves como la letalidad, mediante un enfoque multidisciplinario e intersectorial”, aseguró Carrazco, destacando la coordinación entre comunidades y autoridades.

Mientras el MSP se anticipa ante una posible ola de dengue, la tuberculosis en cárceles refleja un crisis sanitaria silenciosa

En 2025, las cárceles de Ecuador cerraron el año bajo la sombra de una crisis sanitaria poco visible: cerca de 700 personas privadas de libertad murieron presuntamente por tuberculosis. Solo en prisiones de Guayaquil se registraba un promedio de entre tres y seis fallecimientos diarios, cifras que alertaron sobre la falta de control, prevención y protección para internos, personal sanitario y forense. El impacto de estos números dejó consternada a la comunidad médica, mientras el silencio institucional profundizó la incertidumbre.

Ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) responden a los pedidos de información de este Diario. A ello se suma la ausencia de acciones visibles para fortalecer unidades especializadas o reactivar el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, históricamente clave en el tratamiento de la tuberculosis. Esta situación contrasta con los esfuerzos del Gobierno por anticiparse al dengue, evidenciando que otras amenazas sanitarias graves permanecen invisibles y en el anonimato.

