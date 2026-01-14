Médicos rurales denuncian precariedad pese a que MSP incorpora 5.313 profesionales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que 5.313 profesionales de la salud cumplirán el Año de Salud Rural de Servicio Social entre enero y diciembre de 2026. Esta estrategia, liderada por la vicepresidenta María José Pinto, busca garantizar atención integral en zonas rurales y urbano-marginales del país.

Según el MSP, el grupo está compuesto por 2.601 médicos, 1.631 profesionales de enfermería, 880 odontólogos y 201 obstetras. Los profesionales eligieron sus plazas mediante un proceso público y transparente, cumpliendo el requisito establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica de Salud.

Durante su gestión, estos equipos se enfocarán en campañas de vacunación, lucha contra la desnutrición infantil, reducción de mortalidad materna y promoción de hábitos saludables. El MSP destaca que los profesionales recibirán la remuneración correspondiente, integrándose plenamente al modelo de atención primaria vigente.

La voz de los médicos rurales

Sin embargo, Joaury Terán, directivo de la Asociación Nacional de Médicos Rurales (Anamer), asegura que la realidad es distinta. “Un médico rural no gana lo que gana un médico de planta y hace más que un médico de planta. Un médico rural te gana alrededor de $870”, explica.

Terán denuncia además retrasos en pagos de décimos y bonos: “Muchos distritos ni siquiera te pagan ni dan la opción de mensualizar, a pesar de ser un derecho constitucional. Nos pagaron el décimo en noviembre, pero diciembre se lo guardaron; hasta ahora, nada de enero”.

El directivo subraya la precariedad de las condiciones laborales: “Muchos médicos rurales son directores de puestos de salud sin personal suficiente, sin lugar para dormir y sin medicación básica. En la Amazonía viven en cabañas agujereadas, solo por cumplir el año obligatorio”.

Retos del ejercicio rural

Terán critica que los médicos deben usar su propio transporte para visitas y programas de nutrición infantil. “Deberían pagar el bono geográfico, pero aún no lo cancelan. Caminan por lugares difíciles para buscar embarazadas o niños, y ni siquiera hay insumos básicos como ibuprofeno o loratadina”.

Además, señala fallas en el sistema de citas médicas: “Si llamas al 171 para una cita, te dan un turno para un año o te dicen que no hay disponibilidad, aunque el centro de salud esté cerca”, afirma.

Estos testimonios muestran la brecha entre la visión institucional del MSP y las condiciones de trabajo de los profesionales que cumplen su año rural obligatorio en Ecuador.

