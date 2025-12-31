MSP reporta inversión en salud; gremios cuestionan eficacia y "gasto real" en Ecuador

Casi 76 millones de consultas, pero persiste gasto alto, baja calidad, pagos de bolsillo y críticas al sistema vigente

En 2025, el sector salud en Ecuador recibió una inversión de aproximadamente $100 millones, destinada a infraestructura, equipos médicos y adquisición de vacunas. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), estas inversiones permitieron realizar cerca de 75,7 millones de atenciones y consultas médicas a nivel nacional.

Esto implica que, en promedio, cada atención tuvo un costo de $1,30, sin considerar la inversión en medicamentos. “El país sigue creciendo y en el sector salud hemos logrado inversiones significativas”, destacó el MSP en su reporte oficial de 2025.

Inversión insuficiente frente a estándares internacionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda destinar al menos el 6% del PIB en salud, lo que equivaldría a $333,33 por ciudadano en Ecuador. Además, la OMS señala que $ 1 invertido en salud puede generar un retorno de $35, contribuyendo a salvar vidas y prolongar años de vida productiva.

Pese a estas recomendaciones, los montos invertidos en 2025 muestran una brecha significativa. “Los datos no reflejan realmente cuánto se gastó por cada ecuatoriano ni permiten comparaciones precisas con años anteriores”, advierte el presidente del Colegio de Médicos de Manabí, Washington Macías.

Críticas del gremio médico sobre la gestión

Macias señaló que, considerando el presupuesto del MSP de 4.800 millones de dólares, los resultados en términos de costo-efectividad, calidad y satisfacción del paciente “dejan mucho que desear”. Advirtió que no se incluyen los gastos de salud de IESS, ISFA, ISPOL ni del bolsillo de los ciudadanos.

El presidente del gremio añadió que, sumando todos los gastos del país en salud (incluyendo farmacéuticas, insumos y equipos médicos), Ecuador invierte alrededor de $15.000 millones anuales, pero la cobertura sigue siendo deficiente y la calidad inadecuada.

Propuesta de cambio en el modelo de atención

Ante esta situación, Macías propone un cambio integral: “Se requiere un giro de 360 grados en el modelo de gestión y atención en salud, liderado por el Gobierno del Cambio y la Asamblea Nacional, que garantice cobertura total y calidad que satisfaga a los usuarios”.

Este planteamiento enfatiza la necesidad de que la inversión estatal genere beneficios tangibles y mejore la percepción ciudadana sobre la atención pública, cumpliendo estándares internacionales de eficiencia y efectividad en salud.

