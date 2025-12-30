MSP confirma stock de medicamentos hasta 2026, pese a denuncias de desabastecimiento

Padres de niños con AME denuncian falta de medicación vital, mientras el MSP asegura que hay stock para el proximo año

María José Pinto, vicepresidenta de la República y encargada de la cartera de Salud, durante una actividad oficial relacionada con el sistema público de atención sanitaria.

Existe stock disponible hasta abril de 2026 y en enero se llevará a cabo un nuevo proceso de adquisición. Ese fue el mensaje difundido por el MSP el 30 de diciembre, junto a un exhorto a los medios para verificar información antes de publicar contenidos inexactos. Sin embargo, esa versión contrasta con los testimonios de padres de niños con atrofia muscular espinal (AME), quienes aseguran que sus hijos no reciben la medicación vital que frena el avance de la enfermedad.

Denuncias sindicales agravan el contexto sanitario en Guayas

A este panorama se suma la denuncia realizada el 17 de diciembre por la Federación Provincial Única de Trabajadores de la Salud del Guayas, que alertó sobre falencias estructurales en hospitales y centros de salud de la Zona 8. La advertencia se dio tras una reunión que calificaron de fallida con la autoridad sanitaria zonal.

El encuentro se realizó a las 10:30 con la coordinadora zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Merino Real. Los representantes acudieron con oficios y propuestas, pero aseguran que no hubo apertura al diálogo ni acuerdos concretos. Según los dirigentes, el trato fue irrespetuoso hacia las organizaciones sindicales.

Los sindicatos denunciaron que la autoridad les habría dicho que temas como combustible, seguridad, limpieza e insumos médicos “no son competencia” de las organizaciones. “Nos dijo que ella ya lo sabe todo y que lo está resolviendo con su equipo”, relataron los asistentes.

Las organizaciones detallaron una extensa lista de carencias. Denuncian falta de medicamentos básicos, insumos de laboratorio, reactivos, guantes, mascarillas y prendas de protección, incluso en medio de un repunte de enfermedades respiratorias. “No hay ni paracetamol, antes al menos eso había”, dijo uno de los dirigentes.

También señalaron que ambulancias y vehículos oficiales operan sin combustible o sin documentos. Además, trabajadores sanitarios no pueden fumigar por falta de gasolina y mantenimiento de equipos. A ello se suma la falta de climatización en consultorios, descritos como en “calamidad total”.

