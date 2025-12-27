Gripe A(H3N2): claves para prevenir contagios más allá de la vacunación

Personal de salud vacuna a la ciudadanía contra la influenza en un punto habilitado por el MSP

La confirmación del primer caso en Ecuador de influenza A(H3N2), variante K, encendió nuevas alertas en el sistema sanitario y reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta del país frente a virus respiratorios emergentes. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) la mañana del 20 de diciembre de 2025. El caso corresponde a un paciente del Austro ecuatoriano. La entidad aseguró que los sistemas de vigilancia epidemiológica permanecen activos a escala nacional.

Sin embargo, más allá del despliegue anticipado de puntos de vacunación (activados incluso antes de la detección oficial del caso, por el aumento de contagios en otros países), surge una interrogante clave: ¿qué otras acciones deben reforzarse para contener la propagación de esta variante?

EXPRESO solicitó una entrevista con la vicepresidenta de la República y actual encargada del Ministerio de Salud Pública, María José Pinto, para conocer la estrategia estatal más allá del plan de vacunación frente a esta variante. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial, por lo que se consultó a especialistas en epidemiología, infectología y neumología.

Especialistas advierten sobre medidas clave más allá de la vacunación

Para Mario Paredes, epidemiólogo de la Dirección de Sanidad de la Armada del Ecuador, enfrentar un brote de influenza A(H3N2) exige acciones integrales. “Este virus es conocido por ser más agresivo en ciertos grupos demográficos y por su capacidad de mutación, lo que pone a prueba la agilidad de los sistemas de salud”, indica. A su criterio, el MSP debe priorizar la gestión ambiental y el comportamiento social.

Entre las medidas urgentes, Paredes menciona la ventilación adecuada en espacios cerrados. “Se deben reforzar normativas para que el transporte público, aulas y oficinas mantengan flujos de aire constantes”. También recalca la necesidad de contar con protocolos laborales y escolares que permitan el aislamiento sin sanciones. “Hay que evitar que personas con síntomas sigan asistiendo a sus actividades y se conviertan en superdispersores”, advierte.

El epidemiólogo subraya el rol clave de la atención primaria en salud (APS), “la cual es el portero del sistema: si falla, los hospitales de tercer nivel colapsan con casos que pudieron tratarse en centros de salud”, explica. Desde su punto de vista, más que cercos epidemiológicos estrictos, se requiere tener “cercos de monitoreo activo para detectar brotes en escuelas o asilos y desplegar brigadas de vacunación y tratamiento oportuno”.

Riesgo de colapso hospitalario y necesidad de vigilancia activa

Paredes aclara que el término ‘cerco epidemiológico’ suele utilizarse para enfermedades de alta virulencia, como la meningitis. “Pero entiendo que es el concepto que mejor comprende la población”. En caso de un pico elevado de contagios, considera indispensable asegurar el stock de antivirales como el oseltamivir, pruebas rápidas para diferenciar influenza, covid-19 y VRS, y planes de contingencia para suplir bajas médicas del propio personal de salud.

Desde el ámbito académico, el doctor Iván Chérrez, alergólogo e investigador de la Universidad Espíritu Santo (UEES), califica como acertada la estrategia de vacunación masiva. “Se ha tomado una medida muy adecuada al fortalecer la vacunación. Ahora debe reforzarse la educación comunitaria sobre sus beneficios”, sostiene. Y recuerda que la vacunación reduce complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en grupos vulnerables.

Chérrez enfatiza que la circulación de influenza es cíclica. “Todos los años tenemos influenza y, hasta ahora, esta variante es más contagiosa, pero no ha aumentado la mortalidad”, afirma. Recalca que la detección temprana es clave, en un contexto de aumento de viajes de ecuatorianos desde Europa y Estados Unidos al país, por las fiestas de Navidad y Fin de Año. “Con vigilancia activa y cooperación ciudadana, es posible disminuir los contagios”.

Comunicación clara y atención primaria, ejes para contener la H3N2

Por su parte, Washington Alemán, director del Centro Infectológico y Neumológico Alemán Rodas, coincide en que la comunicación es el eje central: “La principal medida debe ser una campaña de comunicación integral, con información clara, concreta y concisa”. A su juicio, la vacunación debe ser el método principal para proteger a los grupos vulnerables y evitar complicaciones graves.

Alemán alerta sobre la fragilidad del sistema sanitario. “Con muy pocos casos, el sistema puede colapsar, por eso hay que estar alerta”. Insiste en fortalecer la atención primaria para evitar que pacientes con cuadros leves saturen hospitales. “Los hospitales muchas veces terminan siendo sitios de contagio”.

El especialista también llama a evitar la desinformación. “El principal error es la falta de una estrategia comunicacional clara, lo que abre espacio al pánico y a los discursos antivacunas”.

Universidades y sector privado, aliados contra la desinformación

Para contrarrestarlo, propone involucrar a universidades, sociedades científicas y sector privado. “Los mensajes deben tranquilizar, no alarmar, y recordar que esta es una enfermedad prevenible y controlable”, concluye.

