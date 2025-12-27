El MSP realizará tercer "Vacunatón" ante llegada de la influenza A(H3N2)

La influenza A (H3N2) vuelve a colocarse en el centro de la atención sanitaria en Ecuador, no por una alerta pandémica, sino por la intensidad de sus síntomas y el impacto que puede generar en grupos vulnerables. En ese escenario, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una nueva jornada masiva de vacunación, en medio de advertencias médicas sobre la necesidad de prevención comunitaria.

El MSP informó este sábado 27 de diciembre la realización del tercer Vacunatón, bajo el mensaje “¡Ahora nos vacunamos todos!”, con el objetivo de ampliar la cobertura frente a virus respiratorios estacionales. La jornada se desarrollará el domingo 28 de diciembre, entre las 10h00 y 16h00, en puntos habilitados a escala nacional. Aquí puede revisar los puntos de vacunación en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública.

Síntomas intensos que marcan la diferencia

Según información oficial, la influenza A (H3N2) no se presenta como un resfriado común, sino con manifestaciones clínicas más severas y de inicio repentino. Entre los primeros signos se reporta fiebre alta, superior a los 38 grados centígrados, acompañada de escalofríos, sudoración y una sensación marcada de agotamiento físico.

A estos síntomas se suma una tos seca persistente que puede prolongarse varios días, junto con dolor de garganta, congestión nasal y cefaleas de intensidad variable. Los especialistas también destacan la presencia de dolores musculares y articulares generalizados, que llegan a limitar las actividades diarias de quienes contraen el virus.

Cuando el virus golpea con más fuerza

En niños pequeños y adultos mayores, la gripe A (H3N2) puede incluir síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos no son frecuentes en adultos jóvenes. La fatiga severa, incluso después de que baja la fiebre, es considerada un rasgo distintivo frente a otras infecciones respiratorias.

Este comportamiento clínico explica por qué el virus genera preocupación en ciertos sectores de la población. Aunque no se trata de una amenaza global, su capacidad para agravar condiciones preexistentes mantiene en alerta a los servicios de salud y refuerza la importancia de la vacunación oportuna.

Expertos descartan pandemia, pero piden cautela

El pasado 18 de diciembre, especialistas en salud coincidieron en que la variante K de la influenza A (H3N2), conocida popularmente como “supergripe”, no tiene la capacidad de desencadenar una pandemia como la registrada en 2020 con el COVID-19. Sin embargo, advirtieron que minimizar el riesgo sería un error, especialmente para ciertos grupos.

Washington Alemán, médico infectólogo, señaló que el principal peligro no es un colapso sanitario generalizado, sino las consecuencias clínicas en personas con enfermedades previas. “Para los grupos vulnerables, que les dé este tipo de afectación puede derivar en complicaciones propias del virus o agravarse por las enfermedades que ya presentan”, afirmó.

Grupos de riesgo y vacunación como barrera clave

Iván Chérrez, neumólogo alergólogo de la UEES Clinic, explicó que los menores de cinco años, los adultos mayores de 65 y quienes padecen enfermedades crónicas conforman los principales grupos de riesgo. En ellos, la infección puede derivar en cuadros más graves y hospitalizaciones evitables con medidas preventivas.

Bajo este criterio, los especialistas subrayaron que las campañas de vacunación contra la influenza son una herramienta clave para reducir complicaciones severas. La inmunización, insistieron, no solo protege a quienes la reciben, sino que reduce la circulación del virus en la comunidad.

