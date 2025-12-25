Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

vacunación por influenza
El Ministerio de Salud Pública realiza una campaña de vacunación contra la influenza.cortesía

Ecuador detecta un segundo caso de la variante K de la influenza A H3N2

El primer caso de la variante K se trata de un niño que se contagió por familiares procedentes de España

El Ministerio de Salud de Ecuador informó este miércoles, 24 de diciembre del 2025, que detectó un segundo caso de la variante K de la influenza A H3N2, el mismo que se encuentra "en condiciones estables".

Te invitamos a leer: Gripe H3N2 en Ecuador: primer caso se originó por familiares que llegaron de España

"Gracias a la activación de los protocolos de vigilancia y el monitoreo permanente de virus respiratorios, se ha identificado el segundo caso de Influenza A (H3N2) subclado K en el territorio nacional", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Indicó que tras la detección, el caso está en investigación epidemiológica y que se está realizando el seguimiento a quienes tuvieron contacto con esa persona, de quien no revelaron más detalles.

Vacunación H3N2

Influenza variante K en Ecuador se originó por familiares llegados de España

Leer más

Salud instó a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención como la vacunación contra la influenza, el uso de mascarillas ante la existencia de cualquier síntoma, el lavado de manos frecuente y la atención médica ante "cualquier signo de alerta".

El ministerio mantiene también una campaña masiva de vacunación que, aunque al principio solo era para la población vulnerable, ya se ha extendido a toda la población.

"La vacuna trivalente protege contra los tres virus de mayor circulación en Ecuador. Su fórmula genera anticuerpos específicos contra la influenza A (H3N2), reduciendo drásticamente el riesgo de neumonía y hospitalización. Además, brinda inmunidad frente a la cepa A (H1N1) y la influenza tipo B, principal responsable de brotes en entornos escolares y espacios cerrados", puntualizó.

El primer caso detectado es un menor de edad

El primer caso de la variante K fue confirmado por Salud el pasado 20 de diciembre. Se trata de un niño que se contagió por familiares procedentes de España, según informó el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Andrés Carrazco, en una entrevista con Teleamazonas.

RELACIONADAS

El funcionario mencionó que los catorce contactos del menor afectado no presentaron síntomas, pero que igualmente se realizó un cerco epidemiológico. El paciente "se encuentra bajo seguimiento médico estricto", de acuerdo a información del ministerio.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Contraloría detecta perjuicio de $4,6 millones en CNT por plataforma que nunca se usó

  2. 33 operativos de tránsito se activan en Quito por fiestas de fin de año

  3. Calle Rumichaca reabre al tránsito y buses retoman rutas en el centro de Guayaquil

  4. Agentes municipales detienen a falso trabajador de Urvaseo en la ciudadela Kennedy

  5. Emelec cerró una mala temporada 2025 y podría perder a siete jugadores

LO MÁS VISTO

  1. Caso Triple A: Reposo médico de abogados defensores complica instalación del juicio

  2. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. Exministro de Noboa explica cercanía de Fausto Jarrín al Gobierno: "Tiene contactos"

  5. La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura

Te recomendamos