Alerta en Guayaquil: Aumento de casos de COVID-19 por invierno

Epidemiólogos advierten la circulación simultánea de virus por la estación y piden proteger a niños y adultos mayores

Una de las formas de protegerse contra virus, es promoviendo el uso de mascarilla.

La llegada del último mes del año ha encendido las alarmas en los consultorios médicos de Guayaquil. Durante noviembre, médicos registraron en sus consultorios un incremento estimado del 30% en diagnósticos de COVID-19 en la atención privada y pública, coincidiendo con el inicio de la etapa invernal y las primeras reuniones festivas. Expertos advierten que no es un hecho aislado, sino una "circulación "circulación simultánea" de patógenos que exige retomar medidas de prevención.

Ya perdi la cuenta de cuántos casos de COVID he atendido en las últimas 3 semanas.



Van aumentando como espuma 👀.



Atención que se vienen las reuniones de navidad y fin de año 💀



Este casito es de hoy pic.twitter.com/CO7Id8bD0Q — ʜᴇɴʀʏᴘɪɴᴇʟᴀ 🥼 (@henrypinela) December 1, 2025

¿A qué se debe el repunte de enfermedades respiratorias?

El aumento de casos responde a una "tormenta perfecta" estacional. Según explica a EXPRESO el doctor Daniel Simancas, médico epidemiólogo y experto en Salud Pública, la combinación de la época invernal con la dinámica social de las fiestas de diciembre facilita la transmisión viral.

"Las fiestas de fin de año hacen que las infecciones respiratorias aumenten considerablemente", señala Simancas. No se trata solo del coronavirus; el especialista detalla que existe una circulación simultánea de múltiples patógenos, destacando el virus sincitial respiratorio (VSR) y la influenza, que se suman a los nuevos cuadros de COVID-19. Esta convergencia satura la capacidad de respuesta inmunológica de la población, especialmente tras aglomeraciones sin ventilación adecuada.

Ante la falta de datos oficiales actualizados de libre acceso por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la tipificación local, los especialistas se remiten a la vigilancia genómica regional.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con datos compartidos por Simancas, para la Región de las Américas (octubre - noviembre 2025), las variantes que predominan en la vigilancia son la XFG y la NB.1.8.1, clasificadas como variantes bajo monitoreo (VUM).

Simancas explica que la variante XFG del COVID-19 es apodada 'Frankenstein' por su mezcla de sublíneas víricas.

Aunque la variante JN.1 (de interés) muestra una menor prevalencia en este corte, la diversificación de cepas complica el diagnóstico clínico sin pruebas de laboratorio, ya que los síntomas se traslapan entre las distintas enfermedades respiratorias.

Simancas enfatiza una preocupación particular: "Es especialmente preocupante la alta proporción de cuadros respiratorios en la población pediátrica y en adultos mayores". Estos grupos son los más susceptibles a complicaciones como neumonías o bronquiolitis (en el caso del virus sincitial). Si un niño o adulto mayor presenta dificultad para respirar o fiebre persistente por más de tres días, la recomendación es acudir inmediatamente a urgencias y no automedicarse.

Tomar medidas de prevención

. El epidemiólogo es tajante: "Este repunte no solo debe interpretarse como una tendencia estacional, sino como una señal de que aún necesitamos fortalecer nuestras estrategias".

Las recomendaciones clave son:

Uso de mascarilla: Obligatorio si presenta cualquier síntoma respiratorio (tos, estornudos, malestar).

Ventilación: Mantener ventanas abiertas en reuniones familiares y laborales.

Higiene: Lavado frecuente de manos para cortar la transmisión de virus de contacto como la influenza.

Vacunación: Completar esquemas contra la influenza y COVID-19, especialmente en grupos vulnerables.

El MSP mantiene un monitoreo continuo en el país de los virus respiratorios circulantes, incluida la influenza.

Por eso, acude a nuestros establecimientos de salud 🏥para recibir la vacuna💉 y cuidar tu salud.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/LUugx2nDXZ — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 2, 2025

