Calendario navideño en Quito impulsa adopción responsable de perros y gatos

La Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito impulsa un calendario navideño con mascotas rescatadas

La UBA lanzó su campaña de concientización de adopción de animales para las fiestas.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito presentó un calendario navideño protagonizado por perros y gatos rescatados de situaciones de abandono, maltrato y encadenamiento. Las imágenes muestran a los animales vestidos con gorros y adornos festivos, transmitiendo un mensaje de paz y ternura, pero también de reflexión sobre el compromiso que implica adoptar una mascota.

RELACIONADAS Perros en adopción brillan en colorida sesión por las Fiestas de Quito

El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía de que la adopción de un animal de compañía no debe ser una decisión impulsiva ni motivada por la época festiva. Se trata de un compromiso a largo plazo que requiere atención constante, alimentación adecuada, paseos diarios y cuidados veterinarios permanentes.

Puedes ver la sesión de fotos navideña aquí

Mascotas esperan un hogar en Quito

Actualmente, la UBA tiene disponibles 25 perros y gatos listos para ser adoptados. Todos han pasado por procesos de rehabilitación, socialización y atención veterinaria. Están vacunados, desparasitados, esterilizados y cuentan con microchip de identificación. En el caso de los perros, incluso han recibido clases de obediencia básica, respondiendo a comandos como sentarse o dar la patita.

Actualmente, la UBA tiene disponibles 25 perros y gatos listos para ser adoptados. cortesía UBA

Las familias interesadas pueden acudir a los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) en Calderón y en el sur de Quito. Allí se atiende de lunes a domingo, de 08:00 a 16:30, con disponibilidad de perros adultos y cachorros.

La campaña busca frenar la tendencia de regalar mascotas en Navidad, práctica que suele terminar en abandono semanas después, cuando los nuevos tutores no están preparados para asumir la responsabilidad.

Llamado a no regalar mascotas

La UBA ha reiterado que no se deben regalar animales como obsequios navideños. Durante estas fechas, se incrementan los casos de perros y gatos entregados como regalos que luego son abandonados en las calles o devueltos a los refugios.

'Quito', el cachorro rescatado que conquistó al equipo de Shakira Leer más

La institución recuerda que tener un animal de compañía implica responsabilidades que deben ser consensuadas por todos los miembros del hogar. La decisión de adoptar debe estar acompañada de la disposición de brindar cuidados permanentes, tiempo de calidad y atención veterinaria.

El calendario navideño busca precisamente sensibilizar a las familias sobre esta problemática y promover la adopción responsable como una alternativa ética frente a la compra de mascotas.

La campaña ha tenido gran acogida en redes sociales, donde las imágenes de los animales con atuendos navideños se ha hecho popular. Además, la web oficial de la UBA ofrece información detallada sobre los animales disponibles y el proceso de adopción.

🐾 #AdopciónExterna | Adopta y descubre el poder de transformar una vida❤️‍🩹🏡.



Si no puedes adoptarlos, ¡ayúdalos a encontrar un hogar amoroso compartiendo esta publicación! 🐾



Con adopciones responsables #QuitoRenace 🍃 pic.twitter.com/BH6jYYtGEY — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) December 23, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!