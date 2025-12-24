Expreso
La UBA lanzó su campaña de concientización de adopción de animales para las fiestas.cortesía UBA

Calendario navideño en Quito impulsa adopción responsable de perros y gatos

La Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Quito impulsa un calendario navideño con mascotas rescatadas

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito presentó un calendario navideño protagonizado por perros y gatos rescatados de situaciones de abandono, maltrato y encadenamiento. Las imágenes muestran a los animales vestidos con gorros y adornos festivos, transmitiendo un mensaje de paz y ternura, pero también de reflexión sobre el compromiso que implica adoptar una mascota.

El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía de que la adopción de un animal de compañía no debe ser una decisión impulsiva ni motivada por la época festiva. Se trata de un compromiso a largo plazo que requiere atención constante, alimentación adecuada, paseos diarios y cuidados veterinarios permanentes.

Mascotas esperan un hogar en Quito

Actualmente, la UBA tiene disponibles 25 perros y gatos listos para ser adoptados. Todos han pasado por procesos de rehabilitación, socialización y atención veterinaria. Están vacunados, desparasitados, esterilizados y cuentan con microchip de identificación. En el caso de los perros, incluso han recibido clases de obediencia básica, respondiendo a comandos como sentarse o dar la patita.

perritos
Actualmente, la UBA tiene disponibles 25 perros y gatos listos para ser adoptados.cortesía UBA

Las familias interesadas pueden acudir a los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) en Calderón y en el sur de Quito. Allí se atiende de lunes a domingo, de 08:00 a 16:30, con disponibilidad de perros adultos y cachorros.

La campaña busca frenar la tendencia de regalar mascotas en Navidad, práctica que suele terminar en abandono semanas después, cuando los nuevos tutores no están preparados para asumir la responsabilidad.

Llamado a no regalar mascotas

La UBA ha reiterado que no se deben regalar animales como obsequios navideños. Durante estas fechas, se incrementan los casos de perros y gatos entregados como regalos que luego son abandonados en las calles o devueltos a los refugios.

Perrito adoptado

La institución recuerda que tener un animal de compañía implica responsabilidades que deben ser consensuadas por todos los miembros del hogar. La decisión de adoptar debe estar acompañada de la disposición de brindar cuidados permanentes, tiempo de calidad y atención veterinaria.

El calendario navideño busca precisamente sensibilizar a las familias sobre esta problemática y promover la adopción responsable como una alternativa ética frente a la compra de mascotas.

La campaña ha tenido gran acogida en redes sociales, donde las imágenes de los animales con atuendos navideños se ha hecho popular. Además, la web oficial de la UBA ofrece información detallada sobre los animales disponibles y el proceso de adopción.

