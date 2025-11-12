'Quito', el cachorro rescatado que conquistó al equipo de Shakira

El perrito adoptado ahora viajará a Estados Unidos junto al equipo de la cantante colombiana

Una historia con final feliz marcó el cierre de los conciertos de Shakira en Quito. La Fundación Acción Animal compartió en sus redes sociales este 12 de noviembre que uno de sus cachorros fue adoptado por un integrante del equipo de la artista colombiana.

A través de una publicación en Instagram, la organización mostró fotos y videos del encuentro entre el personal de la gira y los perritos rescatados.

Entre sonrisas, abrazos y juegos, uno de los miembros del equipo, identificado como Carson, se encariñó con un cachorro y decidió adoptarlo. El pequeño fue bautizado con el nombre de “Quito”, en honor a la ciudad donde comenzó su nueva vida.

“Fue un placer estar con ustedes, llevar a los cachorros de la Fundación Camilo en Acción Animal y @rafa.alberguedehistorias a compartir un momento de relax y paz”, escribió la fundación, agradeciendo al equipo de la barranquillera por su empatía y por abrir su corazón a los animales rescatados.

Un cierre de gira con ternura y compromiso

Shakira concluyó el 11 de noviembre su serie de tres conciertos en el estadio Olímpico Atahualpa, todos con entradas agotadas.

Durante su paso por la ciudad, el equipo de producción tuvo un espacio para compartir con los perritos rescatados de Acción Animal, en una actividad que buscó brindar momentos de tranquilidad y alegría a los colaboradores del tour.

“Gracias por abrir su corazón y tomar en cuenta a Acción Animal Ecuador”, agregó la fundación en su mensaje, junto a fotografías donde se observa al personal de sonido, bailarinas y asistentes jugando con los animales.

La publicación de Acción Animal rápidamente se compartió en redes sociales, sumando cientos de comentarios y mensajes de agradecimiento.

De acuerdo con el refugio, todos los papeles y trámites están listos para que “Quito” viaje a Estados Unidos con su nueva familia.

