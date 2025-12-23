Daniel Noboa designa nuevo gobernador en Cañar: ¿quién asume el cargo?

Un decreto presidencial acepta una renuncia y concreta un relevo provincial con vigencia inmediata

La Gobernación de Cañar tiene una nueva autoridad tras el decreto firmado por el Ejecutivo.

René Patricio Sarmiento Sarmiento dejó de ser gobernador de la provincia de Cañar tras la aceptación oficial de su renuncia. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo No. 262, firmado por el presidente Daniel Noboa. El documento formaliza su salida del cargo. La medida tiene efecto inmediato.

En reemplazo de Sarmiento, el presidente designó a David Gerardo Crespo Cárdenas como nuevo gobernador de Cañar. El nombramiento se realiza en el mismo decreto ejecutivo. No se establecen disposiciones transitorias ni plazos de transición. El relevo queda firme desde la suscripción.

Perfil y respaldo legal del nuevo gobernador

David Gerardo Crespo Cárdenas es abogado graduado en la Universidad Católica de Cuenca. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, se ha especializado en Derecho Penal en esa misma casa de estudios. Estos antecedentes constan como parte de su perfil académico.

El Decreto Ejecutivo No. 262 se sustenta en los numerales 1 y 9 del artículo 147 de la Constitución. Estas disposiciones facultan al Presidente a dirigir la administración pública y a nombrar o remover autoridades. El texto mantiene un carácter estrictamente administrativo. No incluye pronunciamientos políticos.

Finalmente, el decreto establece que entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin depender de su publicación en el Registro Oficial. Con esta disposición, el cambio en la Gobernación de Cañar queda oficialmente en firme. El documento concluye con la firma del presidente Daniel Noboa.

