La odisea de encontrar un bus en la noche: es inseguro y cada vez hay menos

Operadoras urbanas reducen sus horarios ante los altos costos y el aumento de los índices delictivos locales

Jóvenes esperan casi una hora hasta que pase el bus que los lleve a su casa. Son las nueve de la noche.

Los usuarios del sistema de transporte público en Guayaquil enfrentan una drástica reducción de frecuencias de buses urbanos durante la noche. Esta limitación operativa, que afecta directamente a los ciudadanos que culminan sus jornadas laborales a partir de las 20:30, es ejecutada por las cooperativas de transporte debido a la alta inseguridad y al incremento de los costos operativos frente a la baja demanda de pasajeros.

Paciencia para irse en bus en la noche

“No importaba la hora. Uno se pegaba sus ‘vaciladas’ y la (línea de buses) Cayetano de madrugada te llevaba a casa. Ya uno hasta conocía al chofer. Esas épocas pasaron”, contó Homero Jiménez, nostálgico. Hoy en día su jornada de trabajo acaba a las 20:30 y se apresura hacia la parada de en la av Delta, al norte.

Tiene medido ‘al ojo’ y por experiencia que si no llega en diez minutos al punto, no habrá un siguiente bus. “Es lo que toca, porque no alcanza para pagar taxi a diario”, admitió antes de emprender un último viaje de treinta minutos hasta su hogar, a pasar con sus hijos unos instantes antes que los venza el sueño.

Ciudadanos tampoco cuentan con infraestructura para esperar cómodamente a un bus. JOFFRE FLORES

Transportistas dicen no al Municipio y rechazan su propuesta sobre el pasaje Leer más

EXPRESO hizo un recorrido por la noche, entre las 20:00 y las 22:00, franjas en las que usuarios denuncian que cada vez hay menos frecuencias de rutas. En Tungurahua y Quisquís, cerca de la Universidad de Guayaquil, esperaban Cristopher Rivadeneira y sus amigos, quienes acababan de jugar fútbol en la ciudadela Ferroviaria.

“Ya son casi 40 minutos, pero no pasa la 107. Hasta el Batallón (del suburbio) es peligroso ir caminando, pero tocará. O reunir para el taxi, pero somos muchos”, comentó. Al final el bus sí llegó.

Este Diario le consultó al chofer sobre su horario de salida, y confesó que está llegando a su casa a las 23:30. “Ya ninguno sale hasta más tarde, por la inseguridad”, soltó, sin que sea novedad para nadie.

El fenómeno del transporte nocturno es poco viable a nivel mundial, pero en Guayaquil se agudiza por problemas locales.

Postales de Guayaquil nocturna y sin frecuencia de buses. JOFFRE FLORES

Postales de Guayaquil nocturna y sin frecuencia de buses. JOFFRE FLORES

Postales de Guayaquil nocturna y sin frecuencia de buses. JOFFRE FLORES

Causas de la reducción de frecuencias urbanas

El fenómeno del transporte nocturno es poco viable a nivel mundial, pero en Guayaquil se agudiza por problemas locales. Alejandro Chanabá, experto en transporte de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), explica que esta reducción responde a la baja demanda, lo que dispara los costos operativos.

“El costo del combustible y los mantenimientos supera el ingreso generado por los pasajeros en la noche. A esto se suma la inseguridad, que es un elemento de disuasión para conductores y usuarios”, precisó.

Esta falta de movilización genera una inequidad económica. Quienes laboran de noche (como personal de salud, seguridad o comercio) o estudian hasta tarde, se ven obligados a pagar tarifas distintas en taxis o servicios informales, lo que impacta directamente en su renta mensual.

Pocos buses aún mantienen una frecuencia nocturna disciplinada. JOFFRE FLORES

De la 'H' a la 'tusi': los químicos que pudren a la juventud ecuatoriana Leer más

“La falta de transporte aísla a las comunidades, especialmente en las periferias, como la ‘entrada de la 8’ o Mucho Lote. Salir al centro en la noche demora muchísimo y cuesta caro”, dijo el académico.

Transportistas señalan pérdidas

Para el sector de la transportación, el panorama es de quiebra. Ricardo Onofre, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), aseguró de forma tajante que el sistema “está liquidado”. El dirigente señaló que la demanda jamás se recuperó después de la pandemia.

Antes, un bus movilizaba hasta 1.000 pasajeros diarios, lo que representaba ingresos cercanos a los 300 dólares. Hoy, el promedio es de apenas 500 usuarios, equivalentes a 150 dólares. A este rubro se le debe descontar el combustible, las tarifas preferenciales y los gastos operativos.

La seguridad es la mayor exigencia para el transporte nocturno. JOFFRE FLORES

“A las cinco o seis de la tarde los choferes dan su última vuelta y se retiran, porque no hay demanda y por la inseguridad. Estar en un bus con cinco pasajeros en la noche es ser presa fácil de la delincuencia”, lamentó Onofre.

¿Quién fue Alí Jameneí, líder supremo de Irán que falleció tras bombardeos en Irán? Leer más

La crisis es tan profunda que las operadoras enfrentan demandas de entidades bancarias y embargos de unidades por falta de pago. Bajo estas condiciones, advierte, hablar de crear o sostener un transporte nocturno es imposible. Onofre rememoró con nostalgia los tiempos en que rutas como la 14, la 19 y la 24 operaban durante toda la madrugada.

“Las calles Portete y Quito era un hervidero de gente, todos los que iban para el Guasmo. Era un movimiento intenso, como un centro comercial con panaderías y barracas de frutas. Hoy pasas por ahí y no hay ni vehículos ni personas”.

La Metrovía, única esperanza si se mejora

Ante la carencia de buses urbanos tradicionales, el sistema Metrovía se proyecta como una alternativa. Según información entregada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) a EXPRESO, entre las 20:00 y las 22:00 la Metrovía registra un estimado de 2.500 pasajeros movilizándose a través de sus cuatro troncales.

El servicio es más aprovechado por estudiantes de jornada nocturna. JOFFRE FLORES

Chanabá considera que este sistema cuenta con un trazado eficiente que conecta la urbe de norte a sur y de este a oeste. “Si tuviéramos las siete troncales planificadas, sería una gran alternativa. Aunque las frecuencias nocturnas sean más espaciadas, si el usuario sabe con fiabilidad que el articulado pasará a las 00:30 o a las 03:30, el servicio funciona”, argumentó el experto.

Contrato de parquímetros en Samborondón factura millones bajo quejas de usuarios Leer más

Por su parte, la ATM aclara que la decisión sobre el horario de operación depende exclusivamente de cada operadora. En los contratos de concesión se establece de manera referencial un horario desde las 05:30 hasta las 22:00, pero las rutas en funcionamiento pueden extender sus jornadas pasado ese horario sin requerir la intervención de la entidad de control, ya que son las cooperativas las que evalúan la necesidad, según la demanda de usuarios.

Sin embargo, la habilitación de nuevas rutas exclusivas para horarios de madrugada sí debe ser autorizada por la ATM mediante estudios técnicos y de factibilidad. Reactivar la vida nocturna de Guayaquil y garantizar el derecho a la movilidad de sus ciudadanos exige voluntad y soluciones integrales.

El experto sugiere optimizar horarios, reforzar la vigilancia con cámaras y GPS, asegurar infraestructura iluminada e integrar tecnología para que el pasajero monitoree el arribo de las unidades en tiempo real. Hasta que eso ocurra, los guayaquileños seguirán corriendo contra el reloj antes de que la ciudad, vencida por el miedo y la falta de buses, apague sus motores de manera definitiva cada anochecer.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!