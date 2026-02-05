Transportistas dicen no al Municipio y rechazan su propuesta sobre el pasaje

La Fetug rechazó el planteamiento del Municipio y pidió que se revise el esquema antes de que avance hacia el Concejo

Los ciudadanos exigen mejores en el sistema de transporte público. Exigen seguridad sobre todo, además de unidades en buen estado y sin tanto ruido. La ventilación es una solicitud importante.

La propuesta del Municipio de Guayaquil para redefinir la tarifa del pasaje urbano abrió un nuevo frente de tensión con el sector transportista. Aunque la administración local sostiene que el esquema busca ordenar el sistema y mejorar el servicio, el gremio asegura que no respalda el planteamiento ni la forma en que se ha conducido el proceso.

Desde los transportistas se advierte que no existe consenso sobre el modelo tarifario que se impulsa y que cualquier discusión sobre el valor del pasaje debe partir de un análisis técnico actualizado y de una socialización real con el sector, algo que —afirman— no ocurrió.

El rechazo desde el gremio

¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos Leer más

El rechazo llegó desde el gremio. Ricardo Onofre, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), dijo que la propuesta municipal -anunciada el pasado 4 de febrero- no cuenta con el respaldo de los transportistas y que el proyecto no fue debidamente socializado con quienes operan el sistema a diario.

(Lo invitamos a leer: Así funcionarán las nuevas rutas de la Troncal 4 que conectan el Suburbio)

Según el dirigente, la Federación, que representa a unos 2.000 conductores del transporte urbano en Guayaquil, no participó en las reuniones previas que el Municipio asegura haber realizado y solo acudió a la última jornada, sin convocatoria formal.

Onofre, como han asegurado en reiteradas ocasiones los transportistas, insistió en que el sector no puede avalar una propuesta que, a su criterio, no recoge la realidad económica actual del transporte ni los nuevos costos que enfrenta la operación.

El esquema tarifario en discusión

El proyecto de ordenanza que impulsa el Municipio plantea un sistema de tarifas diferenciadas. Las unidades que no incorporen mejoras mantendrían el pasaje actual, mientras que aquellas que cumplan una serie de requisitos podrían aplicar valores más altos.

Entre las tarifas contempladas están una de 45 centavos para un servicio denominado ejecutivo, una de 30 centavos para las unidades que no se acojan a las mejoras, y valores de 25 y 35 centavos para los circuitos exprés, dependiendo de las condiciones del servicio.

Para acceder a las tarifas más altas, las unidades deberán cumplir con una lista de exigencias técnicas y operativas que incluyen, entre otras, aire acondicionado, wifi, sistema de recaudo electrónico, conductores uniformados, bloqueo de puertas y otros dispositivos de control.

Los usuarios exigen sobre todo seguridad. El año anterior, algunas unidades fueron blanco del delito en la ciudad. Archivo

“No cubre los costos reales”

Guayaquil tendrá corte de agua este 8 de febrero: durará hasta 16 horas Leer más

Desde la Fetug se cuestiona que el esquema tarifario no considera el aumento de los costos de operación, especialmente el impacto del precio del diésel y otros rubros diarios que, según el gremio, han cambiado en los últimos años.

(Lo invitamos a leer: Qué puentes ya no puede usar el transporte pesado y cuánto es la multa)

Onofre señaló que, de acuerdo con los cálculos del sector, ni siquiera la tarifa más alta permitiría cumplir con todas las exigencias que plantea el proyecto. A su criterio, solo un porcentaje mínimo de unidades podría ajustarse a los requisitos establecidos.

Además del combustible, el dirigente mencionó gastos asociados al sistema de recaudo, mantenimiento, pago de cuotas por la compra de unidades y otros costos que inciden directamente en los ingresos diarios de los transportistas.

La contrapropuesta del sector

Frente al planteamiento municipal, la Fetug sostiene que la alternativa viable sería una tarifa de 40 centavos, pero sin sistema de recaudo electrónico ni aire acondicionado, como una medida transitoria para sostener al sector.

Según Onofre, actualmente cada unidad moviliza en promedio alrededor de 500 usuarios diarios, una cifra que representa casi la mitad de la demanda que existía años atrás, afectada por la informalidad y otros factores.

Desde el gremio también se expresó oposición a la implementación de sistemas de recaudación que, aseguran, reducen los ingresos diarios de los conductores.

El dirigente indicó que la Federación tiene previsto solicitar una reunión con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) para abordar el tema antes de que el proyecto de ordenanza avance en el Concejo Cantonal.

Qué puentes ya no puede usar el transporte pesado y cuánto es la multa Leer más

La intención del gremio es que el debate se dé antes de que la propuesta entre en la fase de calificación y aprobación por parte de los concejales, y que se abra un espacio de diálogo técnico con participación directa del sector.

(Lo invitamos a leer: Otra colisión y la misma pregunta en Guayaquil: ¿quién controla a los tráileres?)

Onofre advirtió que, de aprobarse el proyecto sin modificaciones, los transportistas expresarán su rechazo públicamente, al considerar que el esquema no responde a la situación real del transporte urbano en Guayaquil.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!