¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

El proyecto de ordenanza abre el debate sobre tarifas diferenciadas en el transporte urbano, con exigencias técnicas

Priorizar a los peatones y fomentar el uso de transporte público es la sugerencia de expertos para aplicar en la movilidad de Guayaquil.

El debate sobre el pasaje urbano en Guayaquil vuelve a tomar forma, ahora con un proyecto de ordenanza que empieza su recorrido hacia el Concejo Municipal.

Esta semana, como informó la tarde de este 4 de febrero el Municipio, se socializó la propuesta que plantea mantener el pasaje actual para los buses que sigan operando sin cambios, pero habilitar una tarifa más alta para las unidades que incorporen mejoras al servicio. El esquema contempla 45 centavos en buses convencionales y 35 centavos en rutas express, siempre que cumplan una serie de condiciones técnicas y operativas.

Un debate histórico

La iniciativa no aparece de la nada. En diciembre pasado, este Diario ya recogió la discusión inicial sobre la creación de un “servicio ejecutivo” en el transporte urbano, en un contexto marcado por reclamos históricos de los transportistas y por usuarios que, aunque críticos, coinciden en que el sistema no ha evolucionado en años pese a que el pasaje se mantiene en 30 centavos.

Tarifas distintas según el servicio

La propuesta hoy retoma esa línea con un modelo de tarifa diferenciada. Las unidades que no implementen mejoras continuarían cobrando lo mismo; las que sí lo hagan podrían aplicar el nuevo valor. Entre las exigencias están aire acondicionado, wifi, pago electrónico, conductores uniformados, puertas con sistema de bloqueo y revisión técnica vehicular vigente.

El año anterior, decenas de transportistas se concentraron en el Malecón, a orillas del Municipio para exigir respuestas y atención en torno al alza del pasaje. Gerardo Menoscal

El proyecto también introduce mecanismos de control que han estado ausentes en el debate público. Todas las unidades deberán contar con GPS para monitorear recorridos y horarios, y se habilita la posibilidad de que los usuarios reporten incumplimientos del servicio.

Durante las jornadas de socialización, uno de los pedidos más reiterados fue la instalación de cámaras de seguridad en los buses, una medida que ya está considerada dentro del proceso.

Entre los requisitos exigidos se contemplan unidades con aire acondicionado, servicio de wifi, sistema de bloqueo de puertas, conductores uniformados, revisión técnica vehicular vigente y sistema de recaudo electrónico, entre otros. Mientras que, para las unidades que no se acojan a las mejoras, se mantendrá la tarifa actual de $ 0.30 en buses convencionales y 0.25 en rutas express.

La calidad del servicio, el fondo del problema

El fondo de la discusión es el mismo que se planteó a finales del año pasado: la calidad del servicio. Para los usuarios, el problema no se limita al costo del pasaje, sino a lo que reciben a cambio. El transporte urbano en Guayaquil arrastra quejas por inseguridad, calor, hacinamiento y falta de control, mientras los transportistas sostienen que la tarifa actual ya no cubre los costos de operación.

El proyecto, según informó el Municipio, permanecerá abierto a observaciones ciudadanas hasta este domingo 8 de febrero. Luego pasará al Concejo Municipal para su primer debate.

