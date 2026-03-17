Defensa afirma que operaciones militares solo ocurren dentro de Ecuador

La institución sostiene que el accionar militar del Estado ecuatoriano se ejecuta de manera “responsable y soberana"

El Gobierno de Ecuador reforzó el patrullaje en la frontera norte con Colombia.

El Ministerio de Defensa de Ecuador difundió este martes 17 de marzo un comunicado oficial en el que asegura que las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se realizan “única y exclusivamente” dentro del territorio ecuatoriano. El pronunciamiento se produce tras las denuncias del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que su país estaría siendo bombardeado desde Ecuador.

(Te invitamos a leer: Sommerfeld niega bombardeos en territorio colombiano tras denuncia de Petro)

En el documento, la cartera de Defensa sostiene que el accionar militar del Estado ecuatoriano se ejecuta de manera “responsable y soberana” y que está dirigido únicamente contra grupos armados organizados, economías ilícitas y estructuras vinculadas al narcotráfico que operan dentro del país.

Aunque el comunicado no menciona de forma directa a Colombia ni a las declaraciones de Petro, el mensaje se interpreta como una respuesta a la acusación realizada por el mandatario colombiano durante un consejo de ministros, en el que aseguró que una bomba habría sido lanzada desde una aeronave en una zona cercana a la frontera común.

Petro afirmó que el artefacto hallado en territorio colombiano no correspondería a acciones de grupos armados ilegales. Cortesía

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre supuestos bombardeos de Ecuador?

Petro afirmó que el artefacto hallado en territorio colombiano no correspondería a acciones de grupos armados ilegales, sino que reforzaría su sospecha de una incursión aérea desde Ecuador. El presidente colombiano dijo que el hecho está bajo investigación y pidió la mediación del presidente de Estados Unidos para evitar una escalada militar entre ambos países.

(Sigue leyendo: Gustavo Petro denuncia bombardeos desde Ecuador: ¿qué se sabe del caso?)

La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días Leer más

Frente a ese escenario, el Ministerio de Defensa ecuatoriano reiteró que Ecuador continuará “atacando con fuerza” a las estructuras criminales que intenten generar caos dentro del territorio nacional, en el marco del conflicto armado interno declarado por el Gobierno de Daniel Noboa. El comunicado también menciona el respaldo de países aliados, sin detallar cuáles ni el tipo de cooperación existente.

La frontera entre Ecuador y Colombia es una de las zonas más sensibles en materia de seguridad regional, marcada por la presencia de organizaciones narcotraficantes, disidencias armadas y rutas del crimen transnacional. En ese contexto, ambos países mantienen operativos militares permanentes, lo que ha generado roces diplomáticos en distintas ocasiones.

Las declaraciones de Petro se producen, además, en medio de una relación bilateral deteriorada por una reciente disputa comercial y por diferencias en la estrategia contra el narcotráfico en la zona fronteriza. Desde Quito, el Gobierno ha insistido en que sus acciones de seguridad se limitan al territorio nacional y que no se realizan operaciones militares fuera de sus fronteras.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!