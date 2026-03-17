Sommerfeld niega bombardeos en territorio colombiano tras denuncia de Petro

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld negó las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien denunció la presencia de explosivos en la frontera y sugirió que provenían de ataques desde Ecuador. En una entrevista concedida este martes 17 de marzo a Teleamazonas, Sommerfeld aseguró que las operaciones militares de Ecuador se realizan exclusivamente contra campamentos de grupos irregulares que se encuentran en territorio ecuatoriano.

“Le puedo confirmar que Ecuador en efecto tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares, no son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia pero que están ubicados en territorio ecuatoriano”, afirmó la canciller. Según explicó, estas acciones cuentan con respaldo oficial del presidente Daniel Noboa y del Ministerio de Defensa, y en ocasiones han sido acompañadas por periodistas.

Sommerfeld recalcó que Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional dentro de su territorio y que no permitirá que organizaciones criminales continúen generando violencia y amedrentando a la población. “El Ecuador quiere devolver la paz a los ecuatorianos y para eso las soluciones no pueden ser únicamente declaraciones, sino acción”, puntualizó.

Petro denuncia explosivos en la frontera

Las declaraciones de Sommerfeld se producen luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro denunciara la aparición de explosivos en la zona limítrofe durante un consejo de ministros realizado el 16 de marzo. Petro aseguró que se trata de hechos reiterados que ya están siendo analizados por autoridades técnicas.

El mandatario colombiano afirmó que “han aparecido bombas, una bomba, bomba tirada desde avión”, en referencia a los artefactos detectados en la frontera. Según Petro, los estallidos no serían aislados y ya existirían registros documentados, incluyendo una grabación que podría hacerse pública.

RELACIONADAS Cuándo entrará en vigencia la sobretasa que Colombia aplicará a Ecuador

Petro fue enfático en señalar que los responsables no serían grupos armados ilegales. “Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de nuevas evidencias que respalden su hipótesis.

Ecuador pide cooperación y control fronterizo

Ante las acusaciones, Sommerfeld subrayó que Ecuador no responde a declaraciones públicas, sino únicamente a comunicaciones oficiales enviadas mediante notas verbales entre cancillerías. “Si eso se da, el Ecuador siempre responde las notas verbales de otros países”, explicó.

La canciller insistió en que la prioridad es reforzar el control de la frontera y frenar el flujo de grupos irregulares que generan caos y violencia. “Lo que pedimos a Colombia es que incremente su capacidad de control de frontera y en su territorio”, señaló.

Gustavo Petro denuncia bombardeos desde Ecuador: ¿qué se sabe del caso? Leer más

Sommerfeld también destacó que Ecuador busca soluciones conjuntas a través del diálogo y la cooperación internacional. Recordó que ambos países participan en mesas de conversación en el marco de la Comunidad Andina y que se retomarán las reuniones iniciadas en Quito.

"Nosotros no queremos ir a una guerra"

El presidente Petro, en medio de la tensión, reveló que solicitó la intervención de Donald Trump para mediar en el tema, con el objetivo de evitar una escalada del conflicto. “Le pedí a Trump actúe, llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, afirmó

RELACIONADAS Ataque armado en peaje de Colombia deja dos policías de tránsito asesinados

Finalmente, Petro reiteró que Colombia actuará conforme a los resultados de la investigación técnica. “Después de la investigación ya técnica, a ver exactamente”, dijo, advirtiendo que los artefactos encontrados representarían un riesgo inmediato.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!