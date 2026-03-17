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Gustavo Petro cuestionó el origen de recientes explosiones en la zona limítrofe con Ecuador
Gustavo Petro cuestionó el origen de recientes explosiones en la zona limítrofe con EcuadorCortesía

Gustavo Petro habla sobre 27 cuerpos calcinados en frontera: "No son grupos armados"

El mandatario también sostuvo que “hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el origen de recientes explosiones en la zona limítrofe con Ecuador y afirmó que “los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados (…) ni de la fuerza pública de Colombia”, al tiempo que aseguró que no ha dado ninguna orden en ese sentido. 

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El mandatario también sostuvo que “hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble” y que “las bombas están en el piso cerca a familias”, incluyendo comunidades que han optado por sustituir cultivos de coca por alternativas legales.

Las expresiones del jefe de Estado colombiano se producen tras sus denuncias públicas, en las que advirtió que se habría hallado un artefacto explosivo “tirado desde un avión” en el lado colombiano de la frontera, hecho que —según dijo— no sería atribuible a grupos armados ilegales y que está bajo investigación técnica para determinar su procedencia. 

Petro añadió que busca evitar una escalada y que incluso solicitó mediación de Estados Unidos para desactivar la tensión con Quito. Estas afirmaciones las mencionó en un consejo de ministros y recogidas por medios internacionales.

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Los productos de familias que, de acuerdo a declaraciones de Gustavo Petro, cambiaron sus cultivos de coca.
Los productos de familias que, de acuerdo a declaraciones de Gustavo Petro, cambiaron sus cultivos de coca.Cortesía

Reacciones de autoridades ecuatorianas

En Ecuador, el Ministerio de Defensa sostiene que las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas se realizan “única y exclusivamente” dentro del territorio ecuatoriano, enfocadas en grupos armados organizados y economías ilícitas. Autoridades y voceros en Quito han negado incursiones sobre territorio colombiano y han enmarcado su accionar en la lucha contra el crimen organizado.

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Gustavo Petro

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La controversia estalla en un clima bilateral ya deteriorado por una disputa comercial que escaló desde inicios de año, con aranceles y contramedidas aplicadas por ambos países, y en medio de operativos de seguridad reforzados en la frontera, una zona históricamente marcada por economías ilegales y presencia de grupos armados.

El Gobierno colombiano ha anticipado que difundirá más elementos (incluida una grabación que habría llegado desde Ecuador) y que comunicará decisiones cuando concluya la revisión técnica del material hallado.

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