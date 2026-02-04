Guayaquil tendrá corte de agua este 8 de febrero: durará hasta 16 horas

La suspensión afectará al norte, centro y sur de Guayaquil, así como a Durán, Nobol y Amagua

Ante el corte del servicio, algunas familias barajan la idea de abastecerse con botellones y tanqueros con anticipación.

Un corte programado del servicio de agua potable impactará a amplios sectores de Guayaquil y a varios cantones de la provincia del Guayas este domingo 8 de febrero, como parte de una serie de trabajos técnicos que se ejecutarán en el sistema de abastecimiento que provee a la ciudad.

La suspensión del servicio se debe a labores de mantenimiento y mejoras en la planta La Toma, una de las infraestructuras para la producción y distribución de agua potable en la urbe y su zona de influencia.

Horarios del corte y duración

De acuerdo con lo informado por la concesionaria del servicio, la interrupción comenzará desde la madrugada del domingo, alrededor de las 02:00, y se extenderá durante varias horas.

En los sectores del norte y centro de Guayaquil, así como en los cantones de Durán, Nobol y Amagua, el corte podría prolongarse hasta aproximadamente las 13:00, lo que representa una afectación de alrededor de 11 horas.

En el sur de Guayaquil, en cambio, la suspensión será más extensa: el servicio se restablecería recién hacia las 18:00, completando hasta 16 horas sin suministro.

¿Qué trabajos se realizarán?

La paralización temporal del sistema responde a un conjunto de intervenciones técnicas que incluyen el mantenimiento eléctrico anual de la planta La Toma y la ejecución de obras destinadas a fortalecer la red de distribución.

Entre los trabajos previstos consta la instalación de una válvula de gran diámetro (1.000 milímetros) en el sector de la avenida Perimetral y 25 de Julio, así como la rehabilitación de un acueducto de más de un metro de diámetro, piezas consideradas estratégicas para mejorar el flujo del agua hacia distintos puntos de la ciudad.

📢 ANUNCIO IMPORTANTE



Seguimos trabajando para brindar un servicio de calidad a distintos lugares de la ciudad. Realizaremos importantes trabajos en los siguientes sectores:💧



🚨 Norte, Centro, Cantón Nobol, Durán y Amagua: desde las 02h00 hasta las 13h00 del domingo 8 de… pic.twitter.com/npheNIPaB1 — Interagua C. Ltda (@interagua) February 4, 2026

Estas intervenciones requieren detener por completo la producción y el bombeo, lo que hace inevitable la suspensión temporal del servicio.

Recuperación progresiva del servicio

Una vez concluidos los trabajos, el retorno del agua potable no será inmediato ni simultáneo en todas las zonas afectadas. La empresa operadora explicó que el restablecimiento se realizará de forma progresiva, a medida que se llenen nuevamente los reservorios y se estabilice la presión en la red.

En algunos sectores, especialmente en zonas elevadas o alejadas de los principales centros de distribución, el agua podría tardar más tiempo en llegar.

Sectores con posible demora adicional

Las autoridades han advertido que en áreas del noroeste de Guayaquil la recuperación del servicio podría extenderse más allá de los horarios estimados, debido a las características de la red y a la ubicación de los reservorios.

Por esta razón, se recomendó a los habitantes de estos sectores tomar precauciones adicionales y planificar el uso del agua con anticipación.

Como parte del plan de comunicación, se han desplegado acciones informativas en distintos barrios, principalmente del noroeste de la ciudad, mediante volanteo y perifoneo. Entre los sectores donde se ha reforzado la información están Flor de Bastión, Sergio Toral, Paraíso de la Flor, Fortín, Pancho Jácome y Colinas de la Florida.

Además, se ha coordinado con administradores de urbanizaciones y edificios para que la información llegue de manera oportuna a residentes y comerciantes.

