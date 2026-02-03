Qué puentes ya no puede usar el transporte pesado y cuánto es la multa

ATM aplica ya sanciones al transporte pesado que circule por algunos puentes de Guayaquil. La restricción rige las 24 horas

Este es uno de los puentes por los que no deberán circular lo vehículos pesados nunca. Es el que conecta a Guayaquil con Samborondón.

Desde el pasado lunes 2 de febrero, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) inició la aplicación de sanciones a los conductores de transporte pesado que circulen por puentes no habilitados en Guayaquil, luego de finalizar el periodo de socialización de una medida que busca reducir el riesgo estructural en infraestructuras clave del área metropolitana.

La restricción aplica a vehículos que superen las 3,5 toneladas, se mantiene las 24 horas del día y alcanza a los puentes que conectan a Guayaquil con los cantones de Samborondón y Daule, dos de los principales corredores de movilidad diaria y logística de la provincia del Guayas.

Fin de la socialización y comienzo de las multas

Otra colisión y la misma pregunta en Guayaquil: ¿quién controla a los tráileres? Leer más

La ATM informó que la fase informativa de la medida, que se inició en enero, concluyó el 1 de febrero, por lo que desde el 2 de febrero los agentes civiles de tránsito están habilitados para emitir citaciones de forma inmediata a los conductores que incumplan la normativa.

(Le puede interesar leer: Cuando la violencia se anuncia desde la escuela: alertas que no deben ignorarse)

La entidad fue enfática en señalar que no habrá prórrogas ni nuevos periodos de advertencia, y que los controles se ejecutarán de manera permanente en los accesos a los puentes restringidos.

¿Qué puentes están restringidos para el transporte pesado?

El transporte pesado no puede circular por los siguientes puentes:

El viaducto que conecta Guayaquil con Samborondón, a la altura de La Puntilla.

El puente que enlaza con Daule, específicamente en el sector La Joya.

De acuerdo con la normativa técnica vigente, estas estructuras no cuentan con el diseño estructural adecuado para soportar de manera constante el paso de vehículos de alto tonelaje, lo que podría comprometer su estabilidad y vida útil.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Según la ATM, la restricción responde a criterios técnicos y de seguridad vial. El paso continuo de camiones y vehículos pesados genera cargas dinámicas que superan las condiciones para las cuales fueron diseñados estos puentes, incrementando el riesgo de deterioro acelerado o fallas estructurales.

La entidad sostiene que la medida busca prevenir daños mayores, evitar cierres emergentes y garantizar la seguridad de los miles de conductores que utilizan estos pasos a diario.

¿Qué corredor sí está habilitado?

Para el transporte pesado, la ATM ratificó que el único corredor autorizado es el puente Vicente Rocafuerte.

Esta infraestructura conecta la avenida Francisco de Orellana con la vía estatal E40 (avenida León Febres Cordero – Daule) y la E486 (vía a Samborondón), y es considerada la única arteria vial técnicamente apta para soportar el flujo constante de vehículos de alto tonelaje durante las 24 horas del día.

Los transportistas que excedan el peso permitido deben utilizar exclusivamente esta ruta, sin excepciones.

¿Cuánto es la multa por incumplir la restricción?

Aquiles Álvarez vs. Gobierno: las 5 frases más duras sobre la "narcopolítica" Leer más

El incumplimiento de la disposición será sancionado conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La normativa contempla una multa equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado (SBU) para quienes circulen por zonas restringidas sin la debida autorización, independientemente del tipo de carga transportada.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: La pelea política deja obras y contratos municipales parados)

¿Cómo se ejecutarán los controles?

Los controles estarán a cargo de agentes civiles de tránsito, quienes se ubicarán en los accesos a los puentes restringidos. En estos puntos se ha instalado señalética vertical preventiva que advierte sobre la prohibición de circulación de transporte pesado.

La ATM señaló que los operativos serán permanentes y no se limitarán a horarios específicos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!