Aquiles Álvarez vs. Gobierno: las 5 frases más duras sobre la "narcopolítica"

El alcalde de Guayaquil critica al Gobierno y alerta sobre ‘narcopolítica’ a días de su audiencia por el caso Triple A

Álvarez denunció alianzas entre narcopolítica y terrorismo, que incluyeron colocación de bombas en sectores de alto tránsito y pérdida de vidas de personas inocentes.

A pocos días de su audiencia judicial por el caso Triple A, programada para este 31 de enero, Aquiles Álvarez aseguró que Guayaquil enfrenta una escalada de violencia vinculada al narcotráfico y a la complicidad política. En un video de más de once minutos, el alcalde expuso datos internacionales sobre el tráfico de drogas, denunció fallas en la política criminal y cuestionó la protección que, según él, reciben actores del crimen organizado.

Álvarez recordó que, según informes de inteligencia del Reino Unido, el 80% de la cocaína que se consume en Europa pasa por puertos ecuatorianos, y advirtió sobre la llegada masiva de precursores de fentanilo: “lo que terminará provocando que ciudades enteras se conviertan en escenarios de zombis en muy poco tiempo”.

"Llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco…"

El alcalde acusó que las alianzas entre narcotráfico y poder político han alcanzado niveles extremos: “Llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco… Pusieron bombas en sectores de alto tránsito ciudadano… Solo pararon cuando se denunciaron potenciales vínculos de la mafia con altas esferas”. Según Álvarez, la impunidad ha permitido que casos de tráfico de drogas y violencia queden sin resolución, y que los planes estatales como el Plan Fénix hayan fracasado.

Además, denunció que las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia han sido permeadas por la corrupción: “El silencio es cómplice con la mafia… No existe ningún plan de política criminal… No existe protocolo elemental de actuación”.

La defensa de la gestión municipal

Frente a estas críticas al Estado, Álvarez destacó las acciones de su municipalidad: “Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco… en todos los puntos donde construimos una estación de acción segura, los niveles de criminalidad descendieron más del 70%”.

El alcalde también resaltó programas de recuperación de espacios públicos, atención a víctimas de violencia, educación y prevención, y subrayó que su gestión prioriza la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, aun en medio de un contexto que califica de crisis de narcotráfico y corrupción institucional. “No, señor Noboa, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted”, concluyó, reiterando su llamado a la resistencia ciudadana y a la unidad frente a la narcopolítica.

Álvarez advirtió que los efectos del narcotráfico, la corrupción y la ineficiencia del Estado ya se sienten en la vida de los ciudadanos. Según el alcalde, la criminalidad supera 335 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras los casos de abuso sexual y consumo de drogas de diseño en jóvenes han triplicado los niveles previos. Por eso, anunció que llevará sus denuncias ante embajadas y organismos internacionales, exponiendo evidencia sobre narcotráfico, corrupción y crimen organizado.

“Soy hijo de una ciudad que nunca le tuvo miedo a piratas ni a degenerados de baja ralea. Yo no puedo rendirme. Sigamos resistiendo. Esta nube de tragedias y este gobierno patético no serán eternos”, concluyó, reafirmando su compromiso con Guayaquil y la ciudadanía.

Estas son las cinco frases textuales que resumen su mensaje:

“El 80% de la cocaína que se consume en Europa transita por los puertos ecuatorianos… y llegan precursores de fentanilo en igual proporción al país, lo que terminará provocando que ciudades enteras se conviertan en escenarios de zombis en muy poco tiempo.” “Quintales de drogas se encontraron en la hacienda de una familia poderosa con protección al más alto nivel… esos tóxicos no se incineraron, simplemente desaparecieron.” “Las alianzas de la narcopolítica se entrelazan con el terrorismo… llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco. Pusieron bombas en sectores de alto tránsito ciudadano y provocaron la pérdida de vidas de gente inocente.” “No existe ningún plan de política criminal ni protocolo elemental de actuación en casos en los que el crimen organizado ha permeado casi todas las instituciones del Estado.” “Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco… en todos los puntos donde construimos una estación de acción segura, los niveles de criminalidad descendieron más del 70%.”

